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«Лацио» — «Фейеноорд»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Лацио» — «Фейеноорд» 7 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Фейеноорд».
Фото Global Look Press

«Лацио» и «Фейеноорд» 7 ноября в Риме проведут матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток на «Стадио Олимпико» прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 22.45 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Шимон Марчиняк из Польши — главный арбитр встречи.

Лига чемпионов. Группа E
07 нояб, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Фейеноорд

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд близкие шансы на успех. Победа «Лацио» доступна за 2.63, «Фейеноорда» — за 2.68. Вероятность первого исхода — примерно 38%, второго — 37%. Ничья оценена в 3.43 (25%).

Если думаете, что команды забьют на двоих минимум два мяча, возьмите ТБ 2.5 за 1.82. Противоположные ТМ 2.5 идут за 2.01.

Условие «обе забьют» предложено за 1.66, «обе забьют — нет» — за 2.23.

Ферран Торрес (&laquo;Барселона&raquo;). «Шахтер» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года

«Фейеноорд» возглавляет группу E, одержав две победы и забив семь мячей в трех играх (в среднем — 2.33 за 90 минут). ИТБ2 (1.5) можно оформить за 2.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.60.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Фейеноорд
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«Атлетико» — «Селтик»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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