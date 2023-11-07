7 октября в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» сыграет с «Селтиком». Игра четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов начнется в 23.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 21.45 мск. Главным арбитром назначен Иван Кружляк из Словакии.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Атлетико» безоговорочным фаворитом встречи. На победу мадридского клуба можно поставить за 1.35, что примерно 74% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.33 (19%), успех «Селтика» — за 8.50 (7%).

Вариант «ничья или успех гостей» (то есть Х2) предложен за 3.32. В третьем туре шотландцы едва не добыли победу над командой Симеоне (2:2).

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.27.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.99. Если этого не произойдет, то сработает котировка 1.83.

На хотя бы один гол «Селтика» можно поставить за 1.78. Коллектив Брендана Роджерса не отличился всего в двух матчах из последних 10.

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