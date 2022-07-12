Сезон для новичков РПЛ: «Торпедо» покажет «Факелу» и «Оренбургу», как надо играть в элите

15 июля стартует очередной сезон в российском футболе. Матч открытия состоится в Химках, где одноименная команда Сергея Юрана сыграет с чемпионом страны — «Зенитом».

Предстоящий турнир примет три новые команды — из ФНЛ повышение заработали «Торпедо», «Факел» и «Оренбург». Чего ждать от этих клубов и смогут ли они задержаться на вершине, выяснили «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ.

«Торпедо» — претендент на место в середине таблицы?

Москвичи очень уверенно провели прошлый сезон в ФНЛ: выиграли турнир, забили 65 мячей (больше только у «Алании» — 75) и показали лучшую разницу голов — плюс 29. В межсезонье автозаводцы также выглядят солидно: победили в четырех матчах из семи и уступили лишь в последнем «Факелу», ведя по ходу встречи.

Преимущество «Торпедо» над другими командами, пришедшими из первой лиги, в сбалансированности и опыте состава. За команду бегает легенда клуба Игорь Лебеденко, который зажигал в «Тереке» и играл за «Локомотив», капитанит Александр Рязанцев. Летом черно-белые укрепились защитником «Спартака» Ильей Кутеповым. А возглавляет их всех опытнейший Александр Бородюк.

«Торпедо» будет по силам сразиться с «Нижним Новгородом», «Химками» и другими середняками за право остаться в РПЛ. При этом на победу претендовать невозможно — аналитики предлагают на этот исход котировку 2500. На то, что автозаводцы напрямую покинут элиту с 15-го или 16-го места, коэффициент 2.20.

«Оренбург» поборется за переходные матчи?

Бывший «Газовик» занял в ФНЛ третье место и только по дополнительным показателям отстал от занявшего вторую строчку «Факела». Пришлось играть стыковые матчи с куражной «Уфой», и первая половина домашнего матча загнала «Оренбург» в тупик: счет 0:2 заставил играть дерзко и в атаку. Эта тактика принесла команде сначала ничью у себя на поле, а затем позволила победить в столице Башкортостана.

В РПЛ «Оренбург» вряд ли позволит себе играть слишком открыто — с такой тактикой будет не выжить. Но если команда Марцела Лички возьмет пример с «Нижнего Новгорода» образца прошлого сезона, который играл по заветам Моуринью в «автобусный» футбол, то остаться в турнире будет реально.

Правда, претендовать на место выше 13-го будет сложно — там команды посильнее и поопытнее. Но на прямой вылет у «Оренбурга» коэффициент такой же, как у «Торпедо» (2.20). На победу в турнире — тот же малореальный (2500).

«Факел» ждет возвращения в ФНЛ?

Если «Торпедо» и «Оренбург» не так давно играли в РПЛ, то для «Факела» это будет фактически новый опыт — в последний раз эта команда играла в высшей лиге в 2001 году. В ФНЛ она уместилась как раз между «Торпедо» и «Оренбургом».

В «лучшей лиге мира» «Факел» был своим, но в РПЛ станет чужаком. У команды есть сложности с составом (тренер Олег Василенко заявил, что выведшие клуб в элиту футболисты заслужили шанс), возможны проблемы с финансами. Первая сложность дала о себе знать уже в межсезонье — воронежцы проиграли «Ростову» и «Локомотиву».

Вероятно, испытание «Факел» провалит и сразу снова упадет в ФНЛ с одной из двух последних позиций. Коэффициент на это — 1.50. На победу в турнире — сумасшедшие 5000.