Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Сезон для новичков РПЛ: «Торпедо» покажет «Факелу» и «Оренбургу», как надо играть в элите

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Торпедо» в матче против «СКА-Хабаровск».
Фото Сайт ФК «Торпедо»

15 июля стартует очередной сезон в российском футболе. Матч открытия состоится в Химках, где одноименная команда Сергея Юрана сыграет с чемпионом страны — «Зенитом».

Предстоящий турнир примет три новые команды — из ФНЛ повышение заработали «Торпедо», «Факел» и «Оренбург». Чего ждать от этих клубов и смогут ли они задержаться на вершине, выяснили «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ.

«Торпедо» — претендент на место в середине таблицы?

Москвичи очень уверенно провели прошлый сезон в ФНЛ: выиграли турнир, забили 65 мячей (больше только у «Алании» — 75) и показали лучшую разницу голов — плюс 29. В межсезонье автозаводцы также выглядят солидно: победили в четырех матчах из семи и уступили лишь в последнем «Факелу», ведя по ходу встречи.

Преимущество «Торпедо» над другими командами, пришедшими из первой лиги, в сбалансированности и опыте состава. За команду бегает легенда клуба Игорь Лебеденко, который зажигал в «Тереке» и играл за «Локомотив», капитанит Александр Рязанцев. Летом черно-белые укрепились защитником «Спартака» Ильей Кутеповым. А возглавляет их всех опытнейший Александр Бородюк.

Александр Соболев, &laquo;Спартак&raquo;. «Зенит» забьет больше всех, Соболев — хотя бы 10 мячей. Чего ждать в новом сезоне РПЛ

«Торпедо» будет по силам сразиться с «Нижним Новгородом», «Химками» и другими середняками за право остаться в РПЛ. При этом на победу претендовать невозможно — аналитики предлагают на этот исход котировку 2500. На то, что автозаводцы напрямую покинут элиту с 15-го или 16-го места, коэффициент 2.20.

«Оренбург» поборется за переходные матчи?

Бывший «Газовик» занял в ФНЛ третье место и только по дополнительным показателям отстал от занявшего вторую строчку «Факела». Пришлось играть стыковые матчи с куражной «Уфой», и первая половина домашнего матча загнала «Оренбург» в тупик: счет 0:2 заставил играть дерзко и в атаку. Эта тактика принесла команде сначала ничью у себя на поле, а затем позволила победить в столице Башкортостана.

В РПЛ «Оренбург» вряд ли позволит себе играть слишком открыто — с такой тактикой будет не выжить. Но если команда Марцела Лички возьмет пример с «Нижнего Новгорода» образца прошлого сезона, который играл по заветам Моуринью в «автобусный» футбол, то остаться в турнире будет реально.

Свинка в&nbsp;шарфике на&nbsp;Суперкубке России. «Спартак» — лучший клуб Москвы, Смолов — лучший бомбардир? Чего ждать от нового сезона РПЛ

Правда, претендовать на место выше 13-го будет сложно — там команды посильнее и поопытнее. Но на прямой вылет у «Оренбурга» коэффициент такой же, как у «Торпедо» (2.20). На победу в турнире — тот же малореальный (2500).

«Факел» ждет возвращения в ФНЛ?

Если «Торпедо» и «Оренбург» не так давно играли в РПЛ, то для «Факела» это будет фактически новый опыт — в последний раз эта команда играла в высшей лиге в 2001 году. В ФНЛ она уместилась как раз между «Торпедо» и «Оренбургом».

Леонид Слуцкий (&laquo;Рубин&raquo;). Слуцкий выиграет ФНЛ и вернет «Рубин» в элиту? Шансы очень высоки

В «лучшей лиге мира» «Факел» был своим, но в РПЛ станет чужаком. У команды есть сложности с составом (тренер Олег Василенко заявил, что выведшие клуб в элиту футболисты заслужили шанс), возможны проблемы с финансами. Первая сложность дала о себе знать уже в межсезонье — воронежцы проиграли «Ростову» и «Локомотиву».

Вероятно, испытание «Факел» провалит и сразу снова упадет в ФНЛ с одной из двух последних позиций. Коэффициент на это — 1.50. На победу в турнире — сумасшедшие 5000.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
6
0
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Вагнер Лав всегда готов вернуться в ЦСКА, Дзюба объявился в «Рубине», Ломовицкий опять нужен «Химкам». Главные трансферы и слухи РПЛ на 12 июля
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Нападающий «Торпедо» Корж перешел в «Чайку»
«Спартак» подпишет Налдо в случае ухода Кофрие из клуба
РПЛ, таблица переходов: Налдо может заменить Кофрие в «Спартаке», Дзюба без клуба
Мостовой считает, что приезд Дзюбы в «Рубин» не связан с проблемами с поиском клуба
Дзюба тренируется в «Рубине». Но есть только один сценарий, чтобы увидеть Артема в ФНЛ
Защитник ЦСКА Бийол прошел медосмотр перед переходом в «Удинезе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шериф» — «Зриньски»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости