«Шериф» — «Зриньски»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 июля 2022 года
12 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов тираспольский «Шериф» сыграет с боснийским «Зриньски». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «СК Шериф». Обслужит встречу англичанин Питер Бэнкс.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Шериф» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.81, это примерно 55% вероятности исхода. На ничью котировка 3.30 (26%), на успех «Зриньски» — 5.20 (19%).
При ставке в 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 3300 рублей.
Вариант «гости не проиграют» можно взять за 2.00.
Использовав фору, можно приблизить шансы команд на победу — например, есть вариант Ф1(-1) за 2.60 или Ф2(+1) за 1.50.
«Верх» проходил у обеих команд всего в четырех из десяти прошедших матчей, с обороной все в порядке. Тотал меньше 2.5 мяча идет с коэффициентом 1.53.
Прогноз и ставка на матч «Шериф» — «Зриньски»
Непобежденные — именно так можно сказать про оба клуба, ведь последний раз «Шериф» проигрывал кому-либо в марте, а «Зриньски» вовсе в октябре. Так получилось и в первой игре — победителя клубы не выявили. Впрочем, дома «Шериф» должен вспомнить свой еврокубковый опыт и дожать соперника.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -