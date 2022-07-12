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«Шериф» — «Зриньски»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 июля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Зриньски» 12 июля 2022 года
Артем Белинин
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Игроки «Шерифа» празднуют гол в ворота «Реала».
Фото Global Look Press

12 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов тираспольский «Шериф» сыграет с боснийским «Зриньски». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «СК Шериф». Обслужит встречу англичанин Питер Бэнкс.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
12 июл, 20:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
Зриньски

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Шериф» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.81, это примерно 55% вероятности исхода. На ничью котировка 3.30 (26%), на успех «Зриньски» — 5.20 (19%).

При ставке в 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 3300 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 2.00.

Использовав фору, можно приблизить шансы команд на победу — например, есть вариант Ф1(-1) за 2.60 или Ф2(+1) за 1.50.

«Верх» проходил у обеих команд всего в четырех из десяти прошедших матчей, с обороной все в порядке. Тотал меньше 2.5 мяча идет с коэффициентом 1.53.

Димитрис Коловос, &laquo;Шериф&raquo;. «Шериф» — «Зриньски»: чемпион Молдавии вспомнит прошлогодние подвиги в ЛЧ

Прогноз и ставка на матч «Шериф» — «Зриньски»

Непобежденные — именно так можно сказать про оба клуба, ведь последний раз «Шериф» проигрывал кому-либо в марте, а «Зриньски» вовсе в октябре. Так получилось и в первой игре — победителя клубы не выявили. Впрочем, дома «Шериф» должен вспомнить свой еврокубковый опыт и дожать соперника.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.81.

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Лига чемпионов УЕФА
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ФК Шериф (Тирасполь)
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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз на товарищеский матч 12 июля 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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