12 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов тираспольский «Шериф» сыграет с боснийским «Зриньски». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «СК Шериф». Обслужит встречу англичанин Питер Бэнкс.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Шериф» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.81, это примерно 55% вероятности исхода. На ничью котировка 3.30 (26%), на успех «Зриньски» — 5.20 (19%).

При ставке в 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 3300 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 2.00.

Использовав фору, можно приблизить шансы команд на победу — например, есть вариант Ф1(-1) за 2.60 или Ф2(+1) за 1.50.

«Верх» проходил у обеих команд всего в четырех из десяти прошедших матчей, с обороной все в порядке. Тотал меньше 2.5 мяча идет с коэффициентом 1.53.

Прогноз и ставка на матч «Шериф» — «Зриньски»

Непобежденные — именно так можно сказать про оба клуба, ведь последний раз «Шериф» проигрывал кому-либо в марте, а «Зриньски» вовсе в октябре. Так получилось и в первой игре — победителя клубы не выявили. Впрочем, дома «Шериф» должен вспомнить свой еврокубковый опыт и дожать соперника.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.81.