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Сегодня, 17:15

Эксперты оценили шансы чемпиона Беларуси выйти в следующий раунд Лиги чемпионов

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Шахтер» Солигорск.
Фото Сайт «Шахтер» Солигорск

13 июля состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» сыграет дома против словенского «Марибора». Матч состоится на нейтральном поле стадиона «Сакария Ататюрк» в Турции и начнется в 20.00 по московскому времени. В России он показан не будет.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
13 июл, 20:00. Строитель (Солигорск)
Шахтер С
Марибор

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Шахтера» неплохие шансы пробиться в следующий раунд. На его победу в основное время коэффициент 2.60, это примерно 38% вероятности исхода. Ничья и успех «Марибора» доступны за одинаковые 3.00 (31%).

На то, что именно белорусский клуб выйдет в следующий раунд, можно поставить за 1.81. На словенцев — за 2.00.

При этом вариант, при котором «Марибор» не проиграет в основное время, оценен невысокими 1.50.

Эксперты ожидают, что матч получится вязким и нерезультативным, поэтому на ТБ 2.5 мяча котировка 2.45, а на ТМ 2.5 — 1.55.

На то, что команды снова сыграют вничью и закончат матч в дополнительное время, коэффициент 5.90. На проход «Шахтера» в таком случае котировка 11.5, на «Марибор» — 12.0.

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Три наиболее вероятных точных счета:

  • ничья 1:1 — за 5.80;

  • победа хозяев 1:0 — за 6.20;

  • успех гостей с тем же результатом — за 6.70.

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ФК Марибор
ФК Шахтер (Солигорск)
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4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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