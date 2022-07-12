Эксперты оценили шансы чемпиона Беларуси выйти в следующий раунд Лиги чемпионов
13 июля состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» сыграет дома против словенского «Марибора». Матч состоится на нейтральном поле стадиона «Сакария Ататюрк» в Турции и начнется в 20.00 по московскому времени. В России он показан не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Шахтера» неплохие шансы пробиться в следующий раунд. На его победу в основное время коэффициент 2.60, это примерно 38% вероятности исхода. Ничья и успех «Марибора» доступны за одинаковые 3.00 (31%).
На то, что именно белорусский клуб выйдет в следующий раунд, можно поставить за 1.81. На словенцев — за 2.00.
При этом вариант, при котором «Марибор» не проиграет в основное время, оценен невысокими 1.50.
Эксперты ожидают, что матч получится вязким и нерезультативным, поэтому на ТБ 2.5 мяча котировка 2.45, а на ТМ 2.5 — 1.55.
На то, что команды снова сыграют вничью и закончат матч в дополнительное время, коэффициент 5.90. На проход «Шахтера» в таком случае котировка 11.5, на «Марибор» — 12.0.
Три наиболее вероятных точных счета:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -