Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Зенит» забьет больше всех, Соболев — хотя бы 10 мячей. Чего ждать в новом сезоне РПЛ

Ставки и прогнозы на РПЛ сезона-2022/23
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Александр Соболев, «Спартак».
Фото Global Look Press
Суператака действующего чемпиона сделает все как надо.

15 июля матчем «Химки» — «Зенит» откроется новый сезон чемпионата России по футболу. Главный претендент на победу — конечно же клуб из Санкт-Петербурга. Но помимо основного трофея, есть много других достижений, наград и номинаций.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ определили, кто в и чем будет хорош.

«Зениту» не будет равных по забитым мячам

В прошедшем сезоне сине-бело-голубые оформили 66 голов и на 12 опередили ближайшего преследователя, «Сочи». Клуб из Санкт-Петербурга в этом плане очень стабилен — забивает больше других уже четыре сезона подряд, причем прежде отрывы бывали еще серьезнее.

Свинка в&nbsp;шарфике на&nbsp;Суперкубке России. «Спартак» — лучший клуб Москвы, Смолов — лучший бомбардир? Чего ждать от нового сезона РПЛ

Учитывая, что атака «Зенита» выглядит целостнее, звезднее и опаснее любой другой в турнире, команде Семака не составит труда снова выиграть бомбардирскую гонку среди клубов. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на этот исход с коэффициентом 1.25.

На втором месте «Динамо», у которого в атаке играют Смолов и армия молодых футболистов, возглавляемая Захаряном. На то, что бело-голубые покажут лучший результат по голам за сезон, можно оформить ставку за 10.0. Одинаковые шансы у ЦСКА и «Спартака» (по 15.0), чуть отстают «Локомотив» и «Сочи» (по 20.0).

Соболев соберет хотя бы 10 голов?

В прошедшем розыгрыше нападающему «Спартака» не хватило одного точного удара, чтобы разменять десятку. По этой причине Александр не вошел даже в топ-10 лучших бомбардиров. Соболеву есть к чему стремиться, ведь именно его голы должны способствовать подъему красно-белых со дна РПЛ на вершину. Аналитики считают, что Соболев снова наберет примерно 9-10 очков в голеадорской гонке. На ТБ 9.5 мяча котировка 1.85, как и на ТМ 9.5.

Леонид Слуцкий (&laquo;Рубин&raquo;). Слуцкий выиграет ФНЛ и вернет «Рубин» в элиту? Шансы очень высоки

Возглавляет список претендентов Матео Кассьерра. В прошлом сезоне колумбийский форвард настрелял 14 голов за «Сочи» и стал вторым бомбардиром турнира после Гамида Агаларова. На этот раз забивать ему будет легче, потому что класс партнеров в «Зените» повыше, а значит и шансов для колумбийца создадут больше. На ТБ 13.5 гола коэффициент 1.85, на ТМ 13.5 — тоже 1.85.

За 2.10 можно поставить на 10.5 гола Вильсона Изидора, которому хватило меньше половины прошлого сезона, чтобы забить семь. ТМ 10.5 у него оценен в 1.65. У Ивана Сергеева те же 10.5 гола, что и у французского форварда «Локо», в обе стороны идут с одинаковой котировкой 1.85.

«Зенит» наберет максимум очков против «Спартака»?

Многое будет зависеть от мотивации сине-бело-голубых. В прошлом году в первом круге команды играли в Санкт-Петербурге, и тогда «Зениту» очень нужны были очки, поэтому ребята Семака разошлись и забили сопернику семь мячей. А вот в Москве в 29-м туре санкт-петербуржцам побеждать было уже не обязательно, и тогда «Спартак» едва не забрал победу.

В целом матч за Суперкубок показал, что между командами сейчас пропасть в классе игры и исполнителей, поэтому еще раз — все будет зависеть от настроения команд.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). РПЛ-2022/23: смогут новые тренеры ЦСКА и «Спартак» стартовать с побед?

В новом сезоне команды сначала встретятся в Москве, а затем — в Северной Столице. Учитывая такое расписание, можно предположить следующее: в первом круге, как и всегда, «Зенит» сыграет на максимуме ради очков, а в ответной игре на своем поле — ради болельщиков, даже если чемпионство уже будет достигнуто.

На то, что сине-бело-голубые наберут шесть очков в играх с красно-белыми, котировка 3.00. На четыре балла — 4.00, на три — 4.50. На две ничьи между соперниками котировка 10.0, на ничью и поражение «Зенита», которые принесут ему один балл — 8.00. На то, что москвичи отомстят и заберут обе победы себе, коэффициент 15.0.

Александр Соболев
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Тайна рождения ребенка Марии Шараповой. Звезда тенниса засекретила даже пол малыша
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Победы Джоковича и Рыбакиной на Уимблдоне принесли игроку букмекера почти 3 000 000 рублей
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости