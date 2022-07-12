Суператака действующего чемпиона сделает все как надо.

15 июля матчем «Химки» — «Зенит» откроется новый сезон чемпионата России по футболу. Главный претендент на победу — конечно же клуб из Санкт-Петербурга. Но помимо основного трофея, есть много других достижений, наград и номинаций.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ определили, кто в и чем будет хорош.

«Зениту» не будет равных по забитым мячам

В прошедшем сезоне сине-бело-голубые оформили 66 голов и на 12 опередили ближайшего преследователя, «Сочи». Клуб из Санкт-Петербурга в этом плане очень стабилен — забивает больше других уже четыре сезона подряд, причем прежде отрывы бывали еще серьезнее.

Учитывая, что атака «Зенита» выглядит целостнее, звезднее и опаснее любой другой в турнире, команде Семака не составит труда снова выиграть бомбардирскую гонку среди клубов. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на этот исход с коэффициентом 1.25.

На втором месте «Динамо», у которого в атаке играют Смолов и армия молодых футболистов, возглавляемая Захаряном. На то, что бело-голубые покажут лучший результат по голам за сезон, можно оформить ставку за 10.0. Одинаковые шансы у ЦСКА и «Спартака» (по 15.0), чуть отстают «Локомотив» и «Сочи» (по 20.0).

Соболев соберет хотя бы 10 голов?

В прошедшем розыгрыше нападающему «Спартака» не хватило одного точного удара, чтобы разменять десятку. По этой причине Александр не вошел даже в топ-10 лучших бомбардиров. Соболеву есть к чему стремиться, ведь именно его голы должны способствовать подъему красно-белых со дна РПЛ на вершину. Аналитики считают, что Соболев снова наберет примерно 9-10 очков в голеадорской гонке. На ТБ 9.5 мяча котировка 1.85, как и на ТМ 9.5.

Возглавляет список претендентов Матео Кассьерра. В прошлом сезоне колумбийский форвард настрелял 14 голов за «Сочи» и стал вторым бомбардиром турнира после Гамида Агаларова. На этот раз забивать ему будет легче, потому что класс партнеров в «Зените» повыше, а значит и шансов для колумбийца создадут больше. На ТБ 13.5 гола коэффициент 1.85, на ТМ 13.5 — тоже 1.85.

За 2.10 можно поставить на 10.5 гола Вильсона Изидора, которому хватило меньше половины прошлого сезона, чтобы забить семь. ТМ 10.5 у него оценен в 1.65. У Ивана Сергеева те же 10.5 гола, что и у французского форварда «Локо», в обе стороны идут с одинаковой котировкой 1.85.

«Зенит» наберет максимум очков против «Спартака»?

Многое будет зависеть от мотивации сине-бело-голубых. В прошлом году в первом круге команды играли в Санкт-Петербурге, и тогда «Зениту» очень нужны были очки, поэтому ребята Семака разошлись и забили сопернику семь мячей. А вот в Москве в 29-м туре санкт-петербуржцам побеждать было уже не обязательно, и тогда «Спартак» едва не забрал победу.

В целом матч за Суперкубок показал, что между командами сейчас пропасть в классе игры и исполнителей, поэтому еще раз — все будет зависеть от настроения команд.

В новом сезоне команды сначала встретятся в Москве, а затем — в Северной Столице. Учитывая такое расписание, можно предположить следующее: в первом круге, как и всегда, «Зенит» сыграет на максимуме ради очков, а в ответной игре на своем поле — ради болельщиков, даже если чемпионство уже будет достигнуто.

На то, что сине-бело-голубые наберут шесть очков в играх с красно-белыми, котировка 3.00. На четыре балла — 4.00, на три — 4.50. На две ничьи между соперниками котировка 10.0, на ничью и поражение «Зенита», которые принесут ему один балл — 8.00. На то, что москвичи отомстят и заберут обе победы себе, коэффициент 15.0.