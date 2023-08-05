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«Рубин» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 5 августа 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак» 5 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Хесус Медина.
Фото Global Look Press

5 августа в Казани состоится весьма интересный матч — «Рубин» сыграет со «Спартаком». Игра третьего тура чемпионата России состоится на «Ак Барс Арене», стартовый свисток Евгения Кукуляка прозвучит в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Спартак

Команда Гильермо Абаскаля — фаворито предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.14, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.68 (25%), успех «Рубина» — за 3.38 (29%).

Ставка в 1000 рублей на казанцев, если они наберут три очка, принесет выплату в 3380 рублей.

«Рубин» пока идет без побед в этом сезоне. При этом на его счету две ничьи. На то, что команда Рашида Рахимова не уступит в предстоящей встрече, котировка — 1.74.

Три и более мяча в предстоящей встрече доступны за 1.75, два и менее — за 2.14.

«Спартак» обменялся голами со всеми тремя соперниками в РПЛ и Кубке России. На условие «обе забьют» коэффициент — 1.63, на «обе забьют — нет» — 2.26.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Спартака»:

  • ничья 1:1 — за 6.40;

  • 2:1 в пользу гостей — за 8.00;

  • 1:0 — за 9.25.

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Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Спартак»

«Спартак» — единственная команда РПЛ, которая набрала максимум очков в трех матчах РПЛ и Кубка России. Красно-белые лишь на последних минутах обыграли «Оренбург» (3:2), но в остальных встречах особых проблем не испытали — одолели «Краснодар» (2:1) и «Балтику» (2:1), пропустив уже в добавленное время. В каждом матче москвичи забили не менее двух мячей.

«Рубин» идет без побед. Во втором туре казанцы не справились даже с «Оренбургом» (1:1), а до этого проиграли «Ростову» (0:1) и поделили очки с «Локомотивом» (2:2). У команды Рахимова есть проблемы в обороне, а еще большие — с концентрацией. Так что «Спартак» свой шанс набрать очки не упустит.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.63.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
0
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«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 5 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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