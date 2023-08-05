«Рубин» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 5 августа 2023 года
5 августа в Казани состоится весьма интересный матч — «Рубин» сыграет со «Спартаком». Игра третьего тура чемпионата России состоится на «Ак Барс Арене», стартовый свисток Евгения Кукуляка прозвучит в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 17.25 мск.
Команда Гильермо Абаскаля — фаворито предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.14, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.68 (25%), успех «Рубина» — за 3.38 (29%).
Ставка в 1000 рублей на казанцев, если они наберут три очка, принесет выплату в 3380 рублей.
«Рубин» пока идет без побед в этом сезоне. При этом на его счету две ничьи. На то, что команда Рашида Рахимова не уступит в предстоящей встрече, котировка — 1.74.
Три и более мяча в предстоящей встрече доступны за 1.75, два и менее — за 2.14.
«Спартак» обменялся голами со всеми тремя соперниками в РПЛ и Кубке России. На условие «обе забьют» коэффициент — 1.63, на «обе забьют — нет» — 2.26.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Спартака»:
Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Спартак»
«Спартак» — единственная команда РПЛ, которая набрала максимум очков в трех матчах РПЛ и Кубка России. Красно-белые лишь на последних минутах обыграли «Оренбург» (3:2), но в остальных встречах особых проблем не испытали — одолели «Краснодар» (2:1) и «Балтику» (2:1), пропустив уже в добавленное время. В каждом матче москвичи забили не менее двух мячей.
«Рубин» идет без побед. Во втором туре казанцы не справились даже с «Оренбургом» (1:1), а до этого проиграли «Ростову» (0:1) и поделили очки с «Локомотивом» (2:2). У команды Рахимова есть проблемы в обороне, а еще большие — с концентрацией. Так что «Спартак» свой шанс набрать очки не упустит.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.63.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0