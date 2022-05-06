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«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 6 мая 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 6 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян («Динамо»).
Фото ФК «Динамо»

Московское «Динамо» после двух поражений подряд отправилось в Самару, где 6 мая 2022 года сыграет с «Крыльями Советов». Игра 28-го тура РПЛ пройдет на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 18.00 (мск). В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 17.55 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
06 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. На победу «Динамо» можно поставить с высоким коэффициентом 2.15, это примерно 46% вероятности. Успех «Крыльев Советов» доступен за 3.40 (29%), ничью есть возможность взять за 3.60 (25%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае положительного исхода принесет 2150 рублей выплаты и чистую прибыль в 1150 рублей.

Самарцы — аутсайдеры предстоящего матча, хотя сыграют дома и победили москвичей в двух последних встречах. На то, что «Крылья» не проиграют, можно поставить за 1.75.

Команда Игоря Осинькина неважно играет в обороне — пропустила шесть мячей от «Химок» и «Спартака». Тотал «Динамо» больше 1.5 гола оценен коэффициентом 2.13. У «Крыльев» этот вариант идет за 2.90.

«Обе забьют» можно взять за 1.82, «обе забьют — нет» — за 2.00.

Высоки шансы увидеть в матче удаление и пенальти. На 11-метровый коэффициент 2.35, на красную карточку — 2.95.

Паоло Ваноли (&laquo;Спартак&raquo;). «Урал» — «Спартак»: Ваноли едет за последней победой в РПЛ?

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо»

Хотя динамовцы проиграли ЦСКА и «Уралу», в обоих случаях они очень прилично смотрелись в атаке — подвела реализация. «Крылья» же слишком много пропустили в последние недели. Причем в игре со «Спартаком», когда красно-белые включились во втором тайме, самарцы очень сумбурно действовали у своих ворот. «Динамо» необходимо выиграть, чтобы продолжить борьбу за серебро. Москвичи наверняка добьются поставленной цели, хотя сами тоже пропустят — «крылышки» дома отсиживаться в обороне не станут.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
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