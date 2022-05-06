«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 6 мая 2022 года
Московское «Динамо» после двух поражений подряд отправилось в Самару, где 6 мая 2022 года сыграет с «Крыльями Советов». Игра 28-го тура РПЛ пройдет на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 18.00 (мск). В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 17.55 (мск).
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. На победу «Динамо» можно поставить с высоким коэффициентом 2.15, это примерно 46% вероятности. Успех «Крыльев Советов» доступен за 3.40 (29%), ничью есть возможность взять за 3.60 (25%).
Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае положительного исхода принесет 2150 рублей выплаты и чистую прибыль в 1150 рублей.
Самарцы — аутсайдеры предстоящего матча, хотя сыграют дома и победили москвичей в двух последних встречах. На то, что «Крылья» не проиграют, можно поставить за 1.75.
Команда Игоря Осинькина неважно играет в обороне — пропустила шесть мячей от «Химок» и «Спартака». Тотал «Динамо» больше 1.5 гола оценен коэффициентом 2.13. У «Крыльев» этот вариант идет за 2.90.
«Обе забьют» можно взять за 1.82, «обе забьют — нет» — за 2.00.
Высоки шансы увидеть в матче удаление и пенальти. На 11-метровый коэффициент 2.35, на красную карточку — 2.95.
Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.40.
Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо»
Хотя динамовцы проиграли ЦСКА и «Уралу», в обоих случаях они очень прилично смотрелись в атаке — подвела реализация. «Крылья» же слишком много пропустили в последние недели. Причем в игре со «Спартаком», когда красно-белые включились во втором тайме, самарцы очень сумбурно действовали у своих ворот. «Динамо» необходимо выиграть, чтобы продолжить борьбу за серебро. Москвичи наверняка добьются поставленной цели, хотя сами тоже пропустят — «крылышки» дома отсиживаться в обороне не станут.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0