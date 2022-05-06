Московское «Динамо» после двух поражений подряд отправилось в Самару, где 6 мая 2022 года сыграет с «Крыльями Советов». Игра 28-го тура РПЛ пройдет на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 18.00 (мск). В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 17.55 (мск).

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. На победу «Динамо» можно поставить с высоким коэффициентом 2.15, это примерно 46% вероятности. Успех «Крыльев Советов» доступен за 3.40 (29%), ничью есть возможность взять за 3.60 (25%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае положительного исхода принесет 2150 рублей выплаты и чистую прибыль в 1150 рублей.

Самарцы — аутсайдеры предстоящего матча, хотя сыграют дома и победили москвичей в двух последних встречах. На то, что «Крылья» не проиграют, можно поставить за 1.75.

Команда Игоря Осинькина неважно играет в обороне — пропустила шесть мячей от «Химок» и «Спартака». Тотал «Динамо» больше 1.5 гола оценен коэффициентом 2.13. У «Крыльев» этот вариант идет за 2.90.

«Обе забьют» можно взять за 1.82, «обе забьют — нет» — за 2.00.

Высоки шансы увидеть в матче удаление и пенальти. На 11-метровый коэффициент 2.35, на красную карточку — 2.95.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо»

Хотя динамовцы проиграли ЦСКА и «Уралу», в обоих случаях они очень прилично смотрелись в атаке — подвела реализация. «Крылья» же слишком много пропустили в последние недели. Причем в игре со «Спартаком», когда красно-белые включились во втором тайме, самарцы очень сумбурно действовали у своих ворот. «Динамо» необходимо выиграть, чтобы продолжить борьбу за серебро. Москвичи наверняка добьются поставленной цели, хотя сами тоже пропустят — «крылышки» дома отсиживаться в обороне не станут.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.80.