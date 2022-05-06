Эксперты назвали фаворита финала Лиги Европы-2021/22

5 мая определились финалисты Лиги Европы — в решающем матче сыграют «Айнтрахт» и «Глазго Рейнджерс». В ответном полуфинале немецкий клуб добился еще одной победы над «Вест Хэмом» (1:0) и обыграл англичан 3:1 по сумме двух встреч. Шотландцы дома оказались сильнее «Лейпцига» (3:1), выбив главного фаворита турнира — 3:2 по сумме игр.

Финал Лиги Европы состоится 18 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы команд на титул и считают фаворитом «Айнтрахт». На триумф «орлов» предложен коэффициент 1.60, это примерно 63% вероятности исхода. Чемпионство «Рейнджерс» идет за 2.33 (37%).

Высоки шансы, что немецкий клуб поднимет трофей по итогам основного времени — такой вариант оценен коэффициентом 2.13 (46%). На победу шотландцев по истечении 90 минут можно поставить за 3.40 (28%), на ничью — за 3.50 (26%).

Если соперники не выявят сильнейшего в основное время, то в дополнительные 30 минут шансы на титул слегка подравняются: победа «Айнтрахта» идет за 9.50, «Рейнджерс» — за 12.0.

На то, что финал завершится серией пенальти, можно поставить за 7.60.