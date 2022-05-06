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Эксперты назвали фаворита финала Лиги Европы-2021/22

Эксперты назвали фаворита финала Лиги Европы-2021/22
Евгений Коростелев
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Игроки «Глазго Рейнджерс» празднуют гол в ворота «Лейпцига».
Фото Global Look Press

5 мая определились финалисты Лиги Европы — в решающем матче сыграют «Айнтрахт» и «Глазго Рейнджерс». В ответном полуфинале немецкий клуб добился еще одной победы над «Вест Хэмом» (1:0) и обыграл англичан 3:1 по сумме двух встреч. Шотландцы дома оказались сильнее «Лейпцига» (3:1), выбив главного фаворита турнира — 3:2 по сумме игр.

Финал Лиги Европы состоится 18 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы команд на титул и считают фаворитом «Айнтрахт». На триумф «орлов» предложен коэффициент 1.60, это примерно 63% вероятности исхода. Чемпионство «Рейнджерс» идет за 2.33 (37%).

Винисиус (&laquo;Реал&raquo;). Эксперты назвали фаворита финала Лиги чемпионов-2021/22

Высоки шансы, что немецкий клуб поднимет трофей по итогам основного времени — такой вариант оценен коэффициентом 2.13 (46%). На победу шотландцев по истечении 90 минут можно поставить за 3.40 (28%), на ничью — за 3.50 (26%).

Если соперники не выявят сильнейшего в основное время, то в дополнительные 30 минут шансы на титул слегка подравняются: победа «Айнтрахта» идет за 9.50, «Рейнджерс» — за 12.0.

На то, что финал завершится серией пенальти, можно поставить за 7.60.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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«Рейнджерс» — «Лейпциг»: где смотреть матч Лиги Европы 5 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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