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«Реал» — «Челси»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» 12 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Винисиус.
Фото Global Look Press

12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится один из двух самых интригующих матчей 1/4 финала Лиги чемпионов — «Реал» сыграет с «Челси». Встреча команд начнется в 22.00 по московскому времени под присмотром французского арбитра Франсуа Летексье. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 21.45 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Челси

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Реал» безоговорочным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65, что приблизительно 60% вероятности исхода. Успех «Челси» оценен высокими 5.80 (15%), а ничья — 4.05 (25%).

Верите, что синие способны преподнести сенсацию? Ставка в 1000 рублей на их выигрыш принесет выплату в 5800 рублей.

Если же сомневаетесь в победе команды Фрэнка Лэмпарда, оформите Х2 за 2.25.

В четырех последних матчах с участием «Реала» прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92.

Даже один гол «Челси» предложено оформить за 1.62. Все дело в том, что синие не забили в последних трех играх.

Обмен голами можно оформить за 1.90. Вариант «обе забьют — нет» доступен за тот же коэффициент.

Считаете, что «Реал» отличится минимум дважды? ИТБ1 (1.5) оценен в 1.70, ИТМ1 (1.5) — в 2.15.

Маркус Рэшфорд (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;) в&nbsp;матче Лиги Европы с &laquo;Бетисом&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: отсутствие Рэшфорда не станет проблемой для хозяев

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве хозяев:

  • 1:0 — за 7.00;

  • 2:0 — за 7.50;

  • ничья 1:1 — за 8.00.

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Футбол
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ФК Реал
ФК Челси
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«Милан» — «Наполи»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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