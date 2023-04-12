«Реал» — «Челси»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится один из двух самых интригующих матчей 1/4 финала Лиги чемпионов — «Реал» сыграет с «Челси». Встреча команд начнется в 22.00 по московскому времени под присмотром французского арбитра Франсуа Летексье. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 21.45 мск.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Реал» безоговорочным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65, что приблизительно 60% вероятности исхода. Успех «Челси» оценен высокими 5.80 (15%), а ничья — 4.05 (25%).
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Если же сомневаетесь в победе команды Фрэнка Лэмпарда, оформите Х2 за 2.25.
В четырех последних матчах с участием «Реала» прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92.
Даже один гол «Челси» предложено оформить за 1.62. Все дело в том, что синие не забили в последних трех играх.
Обмен голами можно оформить за 1.90. Вариант «обе забьют — нет» доступен за тот же коэффициент.
Считаете, что «Реал» отличится минимум дважды? ИТБ1 (1.5) оценен в 1.70, ИТМ1 (1.5) — в 2.15.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве хозяев:
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4