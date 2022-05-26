Клиент букмекерской компании поверил в прагматизм Моуринью и выиграл 350 000 рублей
«Рома» с минимальным счетом 1:0 обыграла роттердамский «Фейеноорд» в финале первой в истории Лиги конференций УЕФА и сделала Жозе Моуринью легендой. Португалец стал первым тренером, который выиграл еврокубки с четырьмя разными командами, а также первым, кому покорились все три международных турнира.
Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ поверил не только в римлян, но и в осторожность Жозе — на 48-й минуте при счете 1:0 он сделал ставку на то, что «Рома» засушит игру и не позволит состояться еще одному голу. Коэффициент на отсутствие забитых мячей в оставшиеся 42 минуты составил 3.50, а сумма ставки — 100 000 рублей. Верно предсказанный исход принес 350 000 рублей.
Космический сейв Патрисиу и перекладина спасли ставку
Римляне вышли вперед на 32-й минуте после гола Николо Дзаньоло, а в самом начале второй половины «Фейеноорд» упустил возможность сравнять счет — в результате розыгрыша углового мяч попал в штангу, а затем Руй Патрисиу отразил еще один удар. Казалось бы, игра начала раскручиваться, новые голы неминуемы, но именно в этот момент один из игроков решил иначе.
Автор ставки едва не поплатился за самонадеянность уже спустя минуту — Тирелл Маласия мощно пробил из-за штрафной, а вратарь «Ромы» чудом перевел мяч в крестовину. На 72-й похожий эпизод произошел уже у других ворот — свеженький Джордан Верету приложился из штрафной, но защищавший ворота «Фейеноорда» Юстин Бейло не позволил мячу влететь в сетку.
Самыми волнительными для обладателя 100 000 рублей стали последние мгновения матча: арбитр добавил к основному времени пять минут, а «Фейеноорд» забыл про оборону, и даже вратарь пошел вперед. Шансы на то, что «Рома» в контратаке поразит пустые ворота, значительно выросли. Но этого не произошло — и автор ставки стал богаче на 350 000 рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0