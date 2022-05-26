Клиент букмекерской компании поверил в прагматизм Моуринью и выиграл 350 000 рублей

Опасная ставка принесла игроку солидный куш.

«Рома» с минимальным счетом 1:0 обыграла роттердамский «Фейеноорд» в финале первой в истории Лиги конференций УЕФА и сделала Жозе Моуринью легендой. Португалец стал первым тренером, который выиграл еврокубки с четырьмя разными командами, а также первым, кому покорились все три международных турнира.

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ поверил не только в римлян, но и в осторожность Жозе — на 48-й минуте при счете 1:0 он сделал ставку на то, что «Рома» засушит игру и не позволит состояться еще одному голу. Коэффициент на отсутствие забитых мячей в оставшиеся 42 минуты составил 3.50, а сумма ставки — 100 000 рублей. Верно предсказанный исход принес 350 000 рублей.

Космический сейв Патрисиу и перекладина спасли ставку

Римляне вышли вперед на 32-й минуте после гола Николо Дзаньоло, а в самом начале второй половины «Фейеноорд» упустил возможность сравнять счет — в результате розыгрыша углового мяч попал в штангу, а затем Руй Патрисиу отразил еще один удар. Казалось бы, игра начала раскручиваться, новые голы неминуемы, но именно в этот момент один из игроков решил иначе.

Автор ставки едва не поплатился за самонадеянность уже спустя минуту — Тирелл Маласия мощно пробил из-за штрафной, а вратарь «Ромы» чудом перевел мяч в крестовину. На 72-й похожий эпизод произошел уже у других ворот — свеженький Джордан Верету приложился из штрафной, но защищавший ворота «Фейеноорда» Юстин Бейло не позволил мячу влететь в сетку.

Самыми волнительными для обладателя 100 000 рублей стали последние мгновения матча: арбитр добавил к основному времени пять минут, а «Фейеноорд» забыл про оборону, и даже вратарь пошел вперед. Шансы на то, что «Рома» в контратаке поразит пустые ворота, значительно выросли. Но этого не произошло — и автор ставки стал богаче на 350 000 рублей.