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Клиент букмекерской компании поверил в прагматизм Моуринью и выиграл 350 000 рублей

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Тэмми Абрахам против Маркоса Сенеси в финале Лиги конференций.
Фото Global Look Press
Опасная ставка принесла игроку солидный куш.

«Рома» с минимальным счетом 1:0 обыграла роттердамский «Фейеноорд» в финале первой в истории Лиги конференций УЕФА и сделала Жозе Моуринью легендой. Португалец стал первым тренером, который выиграл еврокубки с четырьмя разными командами, а также первым, кому покорились все три международных турнира.

Лига конференций. Финал
25 мая, 22:00. Arena Kombetare (Тирана)
Рома
1:0
Фейеноорд
Голы
Дзаньоло, 32 (1:0)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп (Винья, 89) Роджер Ибаньес Смоллинг Манчини Кристанте Пеллегрини Залевски (Спинаццола, 67) Мхитарян (Сержиу Оливейра, 17) Абрахам (Шомуродов, 89) Дзаньоло (Верету, 67)
Фейеноорд
Бейло Гертрайда Сенеси Маласиа (Джаханбахш, 88) Траунер (Педерсен, 74) Оркун Кекчю (Волемарк, 88) Эурснес Тил (Торнстра, 59) Синистерра Нелсон (Линссен, 74) Дессерс
Предупреждения
Пеллегрини 37’, Залевски 66’, Руй Патрисиу 84’, Спинаццола 90+4’  -  Траунер 25’
Судьи
Ковач (Румыния)

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ поверил не только в римлян, но и в осторожность Жозе — на 48-й минуте при счете 1:0 он сделал ставку на то, что «Рома» засушит игру и не позволит состояться еще одному голу. Коэффициент на отсутствие забитых мячей в оставшиеся 42 минуты составил 3.50, а сумма ставки — 100 000 рублей. Верно предсказанный исход принес 350 000 рублей.

Космический сейв Патрисиу и перекладина спасли ставку

Римляне вышли вперед на 32-й минуте после гола Николо Дзаньоло, а в самом начале второй половины «Фейеноорд» упустил возможность сравнять счет — в результате розыгрыша углового мяч попал в штангу, а затем Руй Патрисиу отразил еще один удар. Казалось бы, игра начала раскручиваться, новые голы неминуемы, но именно в этот момент один из игроков решил иначе.

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Автор ставки едва не поплатился за самонадеянность уже спустя минуту — Тирелл Маласия мощно пробил из-за штрафной, а вратарь «Ромы» чудом перевел мяч в крестовину. На 72-й похожий эпизод произошел уже у других ворот — свеженький Джордан Верету приложился из штрафной, но защищавший ворота «Фейеноорда» Юстин Бейло не позволил мячу влететь в сетку.

Самыми волнительными для обладателя 100 000 рублей стали последние мгновения матча: арбитр добавил к основному времени пять минут, а «Фейеноорд» забыл про оборону, и даже вратарь пошел вперед. Шансы на то, что «Рома» в контратаке поразит пустые ворота, значительно выросли. Но этого не произошло — и автор ставки стал богаче на 350 000 рублей.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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