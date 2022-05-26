Финляндия — Словакия: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 26 мая 2022 года
Финляндия ярко выступает на домашнем чемпионате мира по хоккею и уверенно забрала первое место в группе B. Поэтому соперник в 1/4 финала достался не самый тяжелый — Словакия. Матч пройдет 26 мая на Ледовой арене в Тампере. Начало в 20.20 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Страна» назначена на 20.15 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Финляндию безусловным фаворитом. Коэффициент на победу хозяев ЧМ в основное время — 1.36, то есть около 73% вероятности. Успех Словакии оценен в 7.50 (11%). Даже ничья идет с меньшей котировкой — 5.40 (16%).
Ждете сенсацию? Ставка в 1 000 рублей на триумф словаков при благоприятном исходе принесет 7 500 рублей.
Для подстраховки доступен вариант на проход команд дальше с учетом овертайма и серии буллитов: на финнов можно поставить за 1.16, на словаков — за 5.30.
Финляндия пропустила меньше всех участников турнира: в семи играх группового этапа в ворота суоми залетело всего пять шайб. Сразу четыре матча закончились для финнов «сухими» победами. Игры словаков в основном получались результативными — только в одной встрече команды на двоих забросили меньше четырех шайб.
• тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.74, ТМ 4.5 — за 2.10;
• тотал больше 5.5 шайбы идет за 2.40, ТМ 5.5 — за 1.53.
Также можно выбрать один из вариантов для ставки на индивидуальный тотал соперников:
• ИТБ1 (3.5) — 2.02, ИТМ1 (3.5) — 1.74;
• ИТБ2 (1.5) — 2.14, ИТМ2 (1.5) — 1.66.
Котировка на «обе забьют» — 1.26, обратная ставка доступна за 3.60.
Прогноз и ставка на матч Финляндия — Словакия
У команд разный уровень мастерства: финны — одни из главных претендентов на чемпионство, словаки с трудом залезли в плей-офф (набрали равное количество очков с Данией, но прошли по дополнительным показателям). Финны очень мало пропускают и при этом почти в каждой игре забивают три шайбы и более. Скорее всего, суоми без проблем и снова достаточно крупно одолеют соперника.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.58.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0