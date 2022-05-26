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Финляндия — Словакия: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 26 мая 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Словакия 26 мая 2022 года
Артемий Кутейников
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Никлас Фриман, сборная Финляндии по хоккею.
Фото Global Look Press

Финляндия ярко выступает на домашнем чемпионате мира по хоккею и уверенно забрала первое место в группе B. Поэтому соперник в 1/4 финала достался не самый тяжелый — Словакия. Матч пройдет 26 мая на Ледовой арене в Тампере. Начало в 20.20 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Страна» назначена на 20.15 мск.

Тони Раяла празднует заброшенную шайбу. Финляндия — Словакия: хозяева ЧМ разомнутся перед решающими матчами

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Финляндию безусловным фаворитом. Коэффициент на победу хозяев ЧМ в основное время — 1.36, то есть около 73% вероятности. Успех Словакии оценен в 7.50 (11%). Даже ничья идет с меньшей котировкой — 5.40 (16%).

Ждете сенсацию? Ставка в 1 000 рублей на триумф словаков при благоприятном исходе принесет 7 500 рублей.

Для подстраховки доступен вариант на проход команд дальше с учетом овертайма и серии буллитов: на финнов можно поставить за 1.16, на словаков — за 5.30.

Финляндия пропустила меньше всех участников турнира: в семи играх группового этапа в ворота суоми залетело всего пять шайб. Сразу четыре матча закончились для финнов «сухими» победами. Игры словаков в основном получались результативными — только в одной встрече команды на двоих забросили меньше четырех шайб.

• тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.74, ТМ 4.5 — за 2.10;

• тотал больше 5.5 шайбы идет за 2.40, ТМ 5.5 — за 1.53.

Также можно выбрать один из вариантов для ставки на индивидуальный тотал соперников:

• ИТБ1 (3.5) — 2.02, ИТМ1 (3.5) — 1.74;

• ИТБ2 (1.5) — 2.14, ИТМ2 (1.5) — 1.66.

Котировка на «обе забьют» — 1.26, обратная ставка доступна за 3.60.

Эрик Густафссон (сборная Швеции по&nbsp;хоккею). Швеция — Канада: скандинавы разнесут хилую оборону действующих чемпионов мира

Прогноз и ставка на матч Финляндия — Словакия

У команд разный уровень мастерства: финны — одни из главных претендентов на чемпионство, словаки с трудом залезли в плей-офф (набрали равное количество очков с Данией, но прошли по дополнительным показателям). Финны очень мало пропускают и при этом почти в каждой игре забивают три шайбы и более. Скорее всего, суоми без проблем и снова достаточно крупно одолеют соперника.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.58.

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Сборная Словакии по хоккею
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Швеция — Канада: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 26 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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