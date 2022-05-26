Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Словакия 26 мая 2022 года

Финляндия ярко выступает на домашнем чемпионате мира по хоккею и уверенно забрала первое место в группе B. Поэтому соперник в 1/4 финала достался не самый тяжелый — Словакия. Матч пройдет 26 мая на Ледовой арене в Тампере. Начало в 20.20 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Страна» назначена на 20.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Финляндию безусловным фаворитом. Коэффициент на победу хозяев ЧМ в основное время — 1.36, то есть около 73% вероятности. Успех Словакии оценен в 7.50 (11%). Даже ничья идет с меньшей котировкой — 5.40 (16%).

Ждете сенсацию? Ставка в 1 000 рублей на триумф словаков при благоприятном исходе принесет 7 500 рублей.

Для подстраховки доступен вариант на проход команд дальше с учетом овертайма и серии буллитов: на финнов можно поставить за 1.16, на словаков — за 5.30.

Финляндия пропустила меньше всех участников турнира: в семи играх группового этапа в ворота суоми залетело всего пять шайб. Сразу четыре матча закончились для финнов «сухими» победами. Игры словаков в основном получались результативными — только в одной встрече команды на двоих забросили меньше четырех шайб.

• тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.74, ТМ 4.5 — за 2.10;

• тотал больше 5.5 шайбы идет за 2.40, ТМ 5.5 — за 1.53.

Также можно выбрать один из вариантов для ставки на индивидуальный тотал соперников:

• ИТБ1 (3.5) — 2.02, ИТМ1 (3.5) — 1.74;

• ИТБ2 (1.5) — 2.14, ИТМ2 (1.5) — 1.66.

Котировка на «обе забьют» — 1.26, обратная ставка доступна за 3.60.

Прогноз и ставка на матч Финляндия — Словакия

У команд разный уровень мастерства: финны — одни из главных претендентов на чемпионство, словаки с трудом залезли в плей-офф (набрали равное количество очков с Данией, но прошли по дополнительным показателям). Финны очень мало пропускают и при этом почти в каждой игре забивают три шайбы и более. Скорее всего, суоми без проблем и снова достаточно крупно одолеют соперника.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.58.