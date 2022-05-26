Швейцария — США: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 26 мая 2022 года
26 мая 2022 года в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею встретятся Швейцария и США. Игра начнется в 20.20 по московскому времени на Ледовой арене в Хельсинки. Прямую трансляцию ищите на matchtv.ru в 20.15 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи швейцарцев. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.06, это примерно 38% вероятности. Успех США доступен за 2.90 (34%), ничья — за 4.40 (28%).
При ставке в 1 000 рублей на триумф американцев в случае их успеха выплата составит 2 900 рублей.
Швейцария на этом турнире очень результативна — забросила 34 шайбы в семи встречах группового этапа. Четыре и более заброшенные европейцами шайбы можно взять за 2.75. У США аналогичная ставка идет за 3.80.
Коэффициент на вариант «обе забьют» — 1.11, на обратный исход — 6.00.
Тотал больше 5.5 шайбы оценен котировкой 2.20, на ТМ 5.5 — за 1.67.
Коэффициент на проход Швейцарии дальше — 1.65, на США можно поставить за 2.24.
На то, что американцы не проиграют, предложена котировка 1.71.
Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 2:2 за 7.50.
Прогноз и ставка на матч Швейцария — США
Швейцарцы приятно удивляют — это единственная сборная на турнире, которая не потерпела ни одного поражения. Впрочем, пока она еще не дотягивает до топ-уровня и воспринимается как выскочка. Американцы же имеют огромный опыт игр в плей-офф с разными соперниками. Да, на этом ЧМ у них не всегда получалось выступать успешно, бывало трудно даже с равными соперниками. Но североамериканцы точно будут биться до последнего и не позволят швейцарцам победить уверенно.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0