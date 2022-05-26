Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Швейцария — США 26 мая 2022 года

26 мая 2022 года в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею встретятся Швейцария и США. Игра начнется в 20.20 по московскому времени на Ледовой арене в Хельсинки. Прямую трансляцию ищите на matchtv.ru в 20.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи швейцарцев. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.06, это примерно 38% вероятности. Успех США доступен за 2.90 (34%), ничья — за 4.40 (28%).

При ставке в 1 000 рублей на триумф американцев в случае их успеха выплата составит 2 900 рублей.

Швейцария на этом турнире очень результативна — забросила 34 шайбы в семи встречах группового этапа. Четыре и более заброшенные европейцами шайбы можно взять за 2.75. У США аналогичная ставка идет за 3.80.

Коэффициент на вариант «обе забьют» — 1.11, на обратный исход — 6.00.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен котировкой 2.20, на ТМ 5.5 — за 1.67.

Коэффициент на проход Швейцарии дальше — 1.65, на США можно поставить за 2.24.

На то, что американцы не проиграют, предложена котировка 1.71.

Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 2:2 за 7.50.

Прогноз и ставка на матч Швейцария — США

Швейцарцы приятно удивляют — это единственная сборная на турнире, которая не потерпела ни одного поражения. Впрочем, пока она еще не дотягивает до топ-уровня и воспринимается как выскочка. Американцы же имеют огромный опыт игр в плей-офф с разными соперниками. Да, на этом ЧМ у них не всегда получалось выступать успешно, бывало трудно даже с равными соперниками. Но североамериканцы точно будут биться до последнего и не позволят швейцарцам победить уверенно.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.20.