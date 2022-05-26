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Швейцария — США: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 26 мая 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Швейцария — США 26 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Ти Джей Тайнан, США.
Фото Global Look Press

26 мая 2022 года в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею встретятся Швейцария и США. Игра начнется в 20.20 по московскому времени на Ледовой арене в Хельсинки. Прямую трансляцию ищите на matchtv.ru в 20.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи швейцарцев. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.06, это примерно 38% вероятности. Успех США доступен за 2.90 (34%), ничья — за 4.40 (28%).

При ставке в 1 000 рублей на триумф американцев в случае их успеха выплата составит 2 900 рублей.

Швейцария на этом турнире очень результативна — забросила 34 шайбы в семи встречах группового этапа. Четыре и более заброшенные европейцами шайбы можно взять за 2.75. У США аналогичная ставка идет за 3.80.

Коэффициент на вариант «обе забьют» — 1.11, на обратный исход — 6.00.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен котировкой 2.20, на ТМ 5.5 — за 1.67.

Коэффициент на проход Швейцарии дальше — 1.65, на США можно поставить за 2.24.

На то, что американцы не проиграют, предложена котировка 1.71.

Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 2:2 за 7.50.

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Прогноз и ставка на матч Швейцария — США

Швейцарцы приятно удивляют — это единственная сборная на турнире, которая не потерпела ни одного поражения. Впрочем, пока она еще не дотягивает до топ-уровня и воспринимается как выскочка. Американцы же имеют огромный опыт игр в плей-офф с разными соперниками. Да, на этом ЧМ у них не всегда получалось выступать успешно, бывало трудно даже с равными соперниками. Но североамериканцы точно будут биться до последнего и не позволят швейцарцам победить уверенно.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.20.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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И К Ж
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