Прогноз на матч серии А «Интер» — «Наполи» 4 января 2023 года

4 января в матче 16-го тура серии А сыграют «Интер» и «Наполи». Встреча начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меацца», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.30 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 2.40, это примерно 41% вероятности. Успех «Наполи» идет за 3.10 (33%), ничья — за 3.50 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу команды Спалетти выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что неаполитанцы наберут очки в Милане, оформите ставку за 1.61.

Подстрахуйтесь при помощи форы:Ф1(0) доступна за 1.71, Ф2(0) — за 2.22.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, тотал больше 2.5 мяча они оценили в 1.69.

Вариант «обе забьют» идет за 1.59.

Гол Хвичи Кварацхелии можно взять за 3.70.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Наполи»

«Интер» хорошо играет дома, пока дело не доходит до топ-клубов. «Рома» победила на выезде, да и «Милан» был хозяином только формально — тоже одержал победу. Так что «Наполи», которого в этом сезоне гранды не пугают (Спалетти никому не проиграл), имеет шансы на очки. Конечно, если сохранит форму, которая была до чемпионата мира.

Рекомендуемая ставка: «Наполи» не проиграет за 1.61.