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«Интер» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 4 января 2023 года

Прогноз на матч серии А «Интер» — «Наполи» 4 января 2023 года
Артем Белинин
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Симоне Индзаги.
Фото Global Look Press

4 января в матче 16-го тура серии А сыграют «Интер» и «Наполи». Встреча начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меацца», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.30 мск.

Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Наполи

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 2.40, это примерно 41% вероятности. Успех «Наполи» идет за 3.10 (33%), ничья — за 3.50 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу команды Спалетти выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что неаполитанцы наберут очки в Милане, оформите ставку за 1.61.

Подстрахуйтесь при помощи форы:Ф1(0) доступна за 1.71, Ф2(0) — за 2.22.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, тотал больше 2.5 мяча они оценили в 1.69.

Вариант «обе забьют» идет за 1.59.

Гол Хвичи Кварацхелии можно взять за 3.70.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.00.

Хвича Кварацхелия. «Интер» — «Наполи»: Спаллетти и Кварацхелия наберут очки в Милане?

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Наполи»

«Интер» хорошо играет дома, пока дело не доходит до топ-клубов. «Рома» победила на выезде, да и «Милан» был хозяином только формально — тоже одержал победу. Так что «Наполи», которого в этом сезоне гранды не пугают (Спалетти никому не проиграл), имеет шансы на очки. Конечно, если сохранит форму, которая была до чемпионата мира.

Рекомендуемая ставка: «Наполи» не проиграет за 1.61.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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