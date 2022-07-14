«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз на товарищеский матч 15 июля 2022 года
До первого тура АПЛ осталось чуть больше трех недель, команды уже вовсю готовятся и проводят товарищеские матчи. В одном из них встретятся два представителя лиги — «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра пройдет на «Национальном стадионе» в Сингапуре, время начала — 15.35 мск.
«Ливерпуль» — финалист прошедшей Лиги чемпионов и вторая команда АПЛ. Неудивительно, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ посчитали мерсисайдцев фаворитом: коэффициент на победу номинальных гостей — 1.37, это примерно 72% вероятности. Успех «Кристал Пэлас» — самый маловероятный исход матча — идет с котировкой 6.90 (8%). Ничью можно взять за 4.80 (20%).
Верите в «стекольщиков»? Ставка в 1000 рублей на победу «Кристал Пэлас» принесет в случае их выигрыша 6900 рублей, чистая прибыль составит 5900 рублей.
Правда, эксперты практически не сомневаются в успехе «Ливерпуля». Три самых ожидаемых исхода встречи рисуют победу красных:
• выигрыш 2:0 идет за 7.30;
• 2:1 — за 7.80;
• успех 1:0 — за 8.30.
В прошлом розыгрыше АПЛ мерсисайдцы забили 94 мяча, результативнее выступил только чемпион — «Манчестер Сити» (99). Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1.5 гола на предстоящий матч можно взять с коэффициентом 1.40, ИТМ2 (1.5) идет за 2.80. Этот же рынок на «Кристал Пэлас» предложен с котировками 3.50 и 1.27 соответственно.
В прошлом матче красные пропустили четыре мяча от «Манчестер Юнайтед». Поставить на голы от обеих команд можно за 1.72, обратный рынок идет за 2.05.
• тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.45;
• тотал больше 3.5 гола идет за 2.27, ТМ 3.5 — за 1.59.
Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 15 июля 2022 года
12 июля мерсисайдцы встречались с «Манчестер Юнайтед» и оглушительно проиграли 0:4. С «Кристал Пэлас» команда Юргена Клоппа в последние годы играет удачно: выиграла 11 последних матчей во всех турнирах. Матч с «красными дьяволами» показал, что «Ливерпуль» очень активно ротирует состав. Его глубины точно хватит, чтобы опять разделаться с «орлами».
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -