До первого тура АПЛ осталось чуть больше трех недель, команды уже вовсю готовятся и проводят товарищеские матчи. В одном из них встретятся два представителя лиги — «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра пройдет на «Национальном стадионе» в Сингапуре, время начала — 15.35 мск.

«Ливерпуль» — финалист прошедшей Лиги чемпионов и вторая команда АПЛ. Неудивительно, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ посчитали мерсисайдцев фаворитом: коэффициент на победу номинальных гостей — 1.37, это примерно 72% вероятности. Успех «Кристал Пэлас» — самый маловероятный исход матча — идет с котировкой 6.90 (8%). Ничью можно взять за 4.80 (20%).

Верите в «стекольщиков»? Ставка в 1000 рублей на победу «Кристал Пэлас» принесет в случае их выигрыша 6900 рублей, чистая прибыль составит 5900 рублей.

Правда, эксперты практически не сомневаются в успехе «Ливерпуля». Три самых ожидаемых исхода встречи рисуют победу красных:

• выигрыш 2:0 идет за 7.30;

• 2:1 — за 7.80;

• успех 1:0 — за 8.30.

В прошлом розыгрыше АПЛ мерсисайдцы забили 94 мяча, результативнее выступил только чемпион — «Манчестер Сити» (99). Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1.5 гола на предстоящий матч можно взять с коэффициентом 1.40, ИТМ2 (1.5) идет за 2.80. Этот же рынок на «Кристал Пэлас» предложен с котировками 3.50 и 1.27 соответственно.

В прошлом матче красные пропустили четыре мяча от «Манчестер Юнайтед». Поставить на голы от обеих команд можно за 1.72, обратный рынок идет за 2.05.

• тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.45;

• тотал больше 3.5 гола идет за 2.27, ТМ 3.5 — за 1.59.

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 15 июля 2022 года

12 июля мерсисайдцы встречались с «Манчестер Юнайтед» и оглушительно проиграли 0:4. С «Кристал Пэлас» команда Юргена Клоппа в последние годы играет удачно: выиграла 11 последних матчей во всех турнирах. Матч с «красными дьяволами» показал, что «Ливерпуль» очень активно ротирует состав. Его глубины точно хватит, чтобы опять разделаться с «орлами».

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 1.73.