14 июня на женском чемпионате Европы-2022 состоится матч группового этапа между сборными Франции и Бельгии. Игра пройдет на «Нью Йорк Стэдиум» в городе Ротерхэм и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.50 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию абсолютным фаворитом встречи. Коэффициент на победу соотечественниц Мбаппе и Гризманна составляет 1.16, это примерно 86% вероятности исхода. Ничью можно взять за 7.50 (11%), успех Бельгии — за 19.0 (3%).

Бельгия проиграла Франции все три очных матча, но на чемпионате Европы нервы могут добавить проблем даже явным фаворитам. Ставка в 1000 рублей на успех бельгиек в случае их триумфа принесет выплату в 19 000 рублей.

Хотя даже вариант «гости не проиграют» выглядит небезопасно — его предлагается взять за 5.20.

Франция в первом матче группового раунда забила пять мячей Италии, а Бельгия сыграла 1:1 с Исландией. В предстоящей игре результативность будет зависеть от «Трехцветных», поэтому на ТБ 3.5 котировка 2.30, на обратный исход — 1.62.

Вариант «обе забьют» оценен коэффициентом 2.48. На «обе забьют — нет» можно поставить за 1.54.

Три наиболее вероятных точных счета говорят об абсолютном преимуществе Франции: