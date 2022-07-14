Франция — Бельгия: где смотреть матч чемпионата Европы среди женщин 14 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
14 июня на женском чемпионате Европы-2022 состоится матч группового этапа между сборными Франции и Бельгии. Игра пройдет на «Нью Йорк Стэдиум» в городе Ротерхэм и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.50 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию абсолютным фаворитом встречи. Коэффициент на победу соотечественниц Мбаппе и Гризманна составляет 1.16, это примерно 86% вероятности исхода. Ничью можно взять за 7.50 (11%), успех Бельгии — за 19.0 (3%).
Бельгия проиграла Франции все три очных матча, но на чемпионате Европы нервы могут добавить проблем даже явным фаворитам. Ставка в 1000 рублей на успех бельгиек в случае их триумфа принесет выплату в 19 000 рублей.
Хотя даже вариант «гости не проиграют» выглядит небезопасно — его предлагается взять за 5.20.
Франция в первом матче группового раунда забила пять мячей Италии, а Бельгия сыграла 1:1 с Исландией. В предстоящей игре результативность будет зависеть от «Трехцветных», поэтому на ТБ 3.5 котировка 2.30, на обратный исход — 1.62.
Вариант «обе забьют» оценен коэффициентом 2.48. На «обе забьют — нет» можно поставить за 1.54.
Три наиболее вероятных точных счета говорят об абсолютном преимуществе Франции:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -