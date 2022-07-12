Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Ливерпуль» или «Челси»: кто бросит вызов «Сити» в АПЛ?

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
Спойлер: команда Пепа Гвардиолы везде идет фаворитом.

Меньше чем через месяц стартует чемпионат Англии по футболу — в матче открытия сразятся «Кристал Пэлас» и «Арсенал». В прошлом сезоне турнир выиграл «Манчестер Сити», но серьезное сопротивление ему оказал «Ливерпуль». А «Тоттенхэм», «Арсенал» и «МЮ» до последних туров вели борьбу за топ-4.

Криштиану Роналду, &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: победят ли манкунианцы без бунтующего Роналду?

Кто окажется выше на этот раз, разбирались «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ.

«МЮ» — аутсайдер среди топов

Действующие чемпионы Англии летом оформили два точечных, но очень мощных трансфера: приобрели звезду «Боруссии» Эрлинга Холанна и опорного полузащитника «Лидса» Калвина Филлипса. Пеп Гвардиола усиливается, чтобы наконец взять с «горожанами» Лигу чемпионов, но и во внутренних турнирах он расслабляться не будет. Новое чемпионство никогда не будет лишним.

Естественно, «Сити» — фаворит АПЛ и должен обойти всех соперников, но букмекерская компания БЕТСИТИ предоставляет возможность сравнить голубых с другими коллективами. Например, на то, что «горожане» окажутся выше «Арсенала», можно поставить всего за 1.05. А вот обратный исход оценен котировкой 8.00.

Елена Рыбакина. Победы Джоковича и Рыбакиной на Уимблдоне принесли игроку букмекера почти 3 000 000 рублей

Опередить «Тоттенхэм» тоже труда составить не должно — на это коэффициент 1.20. На то, что «шпоры» вдруг окажутся выше, котировка 4.00. Против «МЮ» расклады 1.07 на 7.00 в пользу «Сити», в противостоянии с «Челси» — 1.20 на 4.00 также в пользу команды Пепа. Самые высокие шансы опередить чемпиона у «Ливерпуля» — 1.44 на 2.60.

Если отталкиваться от возможностей «Ливерпуля», то команда, где играют Салах, Нуньес, Жота и другие классные атакующие игроки, должна быть выше всех, за исключением «Сити»:

Расклады против других команд:

  • против «Арсенала» — 1.11 на 5.50 в пользу красных;
  • против «Тоттенхэма» — 1.30 на 3.20;
  • против «Челси» — также 1.30 на 3.20;
  • против «МЮ» — 1.13 на 5.00.
Свинка в&nbsp;шарфике на&nbsp;Суперкубке России. «Спартак» — лучший клуб Москвы, Смолов — лучший бомбардир? Чего ждать от нового сезона РПЛ

Также есть смысл рассмотреть шансы относительно других команд у «Челси» — бронзового призера прошлого сезона. Команда Томаса Тухеля наверняка включится в борьбу за трофей, а для его завоевания нужно стать лучше других. Какие же расклады:

  • против «Арсенала» — 1.47 на 2.50;
  • против «Тоттенхэма» — 1.85, на 1.85;
  • против «МЮ» — 1.55 на 2.30.
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
0
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Вагнер Лав всегда готов вернуться в ЦСКА, Дзюба объявился в «Рубине», Ломовицкий опять нужен «Химкам». Главные трансферы и слухи РПЛ на 12 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» забьет больше всех, Соболев — хотя бы 10 мячей. Чего ждать в новом сезоне РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости