«Ливерпуль» или «Челси»: кто бросит вызов «Сити» в АПЛ?

Спойлер: команда Пепа Гвардиолы везде идет фаворитом.

Меньше чем через месяц стартует чемпионат Англии по футболу — в матче открытия сразятся «Кристал Пэлас» и «Арсенал». В прошлом сезоне турнир выиграл «Манчестер Сити», но серьезное сопротивление ему оказал «Ливерпуль». А «Тоттенхэм», «Арсенал» и «МЮ» до последних туров вели борьбу за топ-4.

Кто окажется выше на этот раз, разбирались «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ.

«МЮ» — аутсайдер среди топов

Действующие чемпионы Англии летом оформили два точечных, но очень мощных трансфера: приобрели звезду «Боруссии» Эрлинга Холанна и опорного полузащитника «Лидса» Калвина Филлипса. Пеп Гвардиола усиливается, чтобы наконец взять с «горожанами» Лигу чемпионов, но и во внутренних турнирах он расслабляться не будет. Новое чемпионство никогда не будет лишним.

Естественно, «Сити» — фаворит АПЛ и должен обойти всех соперников, но букмекерская компания БЕТСИТИ предоставляет возможность сравнить голубых с другими коллективами. Например, на то, что «горожане» окажутся выше «Арсенала», можно поставить всего за 1.05. А вот обратный исход оценен котировкой 8.00.

Опередить «Тоттенхэм» тоже труда составить не должно — на это коэффициент 1.20. На то, что «шпоры» вдруг окажутся выше, котировка 4.00. Против «МЮ» расклады 1.07 на 7.00 в пользу «Сити», в противостоянии с «Челси» — 1.20 на 4.00 также в пользу команды Пепа. Самые высокие шансы опередить чемпиона у «Ливерпуля» — 1.44 на 2.60.

Если отталкиваться от возможностей «Ливерпуля», то команда, где играют Салах, Нуньес, Жота и другие классные атакующие игроки, должна быть выше всех, за исключением «Сити»:

Расклады против других команд:

против «Арсенала» — 1.11 на 5.50 в пользу красных;

против «Тоттенхэма» — 1.30 на 3.20 ;

против «Челси» — также 1.30 на 3.20 ;

против «МЮ» — 1.13 на 5.00 .

Также есть смысл рассмотреть шансы относительно других команд у «Челси» — бронзового призера прошлого сезона. Команда Томаса Тухеля наверняка включится в борьбу за трофей, а для его завоевания нужно стать лучше других. Какие же расклады: