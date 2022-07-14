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Франция — Бельгия: прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин 14 июля 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Франция — Бельгия 14 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Дельфин Каскарино, сборная Франции.
Фото Global Look Press

14 июля на женском чемпионате Европы-2022 состоится матч группового этапа между сборными Франции и Бельгии. Игра пройдет на «Нью Йорк Стэдиум» в городе Ротерхэм и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.50 мск.

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Франция — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.16, это примерно 86% вероятности исхода. Ничью можно взять за 7.50 (11%), успех Бельгии — за 19.0 (3%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный «мирный» исход встречи принесет выплату в 7500 рублей.

Вариант «Бельгия не проиграет» доступен за существенные 5.50.

В первом матче Франции на турнире было забито аж шесть мячей, а в последних трех матчах «Трехцветных» количество голов не опускалось ниже четырех. ТБ 3.5 в предстоящей игре идет за 2.28, ТМ 3.5 — за 1.63.

На то, что забьют обе команды, шансы небольшие. Коэффициент на это событие — 2.35, на обратный исход — 1.59.

Хотя бы один результативный удар бельгиек оценен котировкой 2.17.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, точных счета говорят о тотальном преимуществе номинальных хозяек:

2:0 идет за 5.60;

3:0 — за 6.20;

1:0 — за 7.50.

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Прогноз и ставка на матч Франция — Бельгия

Француженки — фаворитки не только конкретного матча, но и всего чемпионата Европы. Их победная серия насчитывает 15 матчей, а проиграли они последний раз в апреле 2021 года США. Для Бельгии, у которой нет такого крепкого и однородного состава, будет за счастье проиграть некрупно. Но, судя даже по первой игре против Исландии, которую обыграть не получилось, результат будет разочаровывающий.

Рекомендуемая ставка: победа Франции и ТБ 2.5 за 1.65.

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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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