Франция — Бельгия: прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин 14 июля 2022 года
14 июля на женском чемпионате Европы-2022 состоится матч группового этапа между сборными Франции и Бельгии. Игра пройдет на «Нью Йорк Стэдиум» в городе Ротерхэм и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.50 мск.
Франция — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.16, это примерно 86% вероятности исхода. Ничью можно взять за 7.50 (11%), успех Бельгии — за 19.0 (3%).
Ставка в 1000 рублей на сенсационный «мирный» исход встречи принесет выплату в 7500 рублей.
Вариант «Бельгия не проиграет» доступен за существенные 5.50.
В первом матче Франции на турнире было забито аж шесть мячей, а в последних трех матчах «Трехцветных» количество голов не опускалось ниже четырех. ТБ 3.5 в предстоящей игре идет за 2.28, ТМ 3.5 — за 1.63.
На то, что забьют обе команды, шансы небольшие. Коэффициент на это событие — 2.35, на обратный исход — 1.59.
Хотя бы один результативный удар бельгиек оценен котировкой 2.17.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, точных счета говорят о тотальном преимуществе номинальных хозяек:
2:0 идет за 5.60;
3:0 — за 6.20;
1:0 — за 7.50.
Прогноз и ставка на матч Франция — Бельгия
Француженки — фаворитки не только конкретного матча, но и всего чемпионата Европы. Их победная серия насчитывает 15 матчей, а проиграли они последний раз в апреле 2021 года США. Для Бельгии, у которой нет такого крепкого и однородного состава, будет за счастье проиграть некрупно. Но, судя даже по первой игре против Исландии, которую обыграть не получилось, результат будет разочаровывающий.
Рекомендуемая ставка: победа Франции и ТБ 2.5 за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -