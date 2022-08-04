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Сегодня, 19:15

«Арсенал» начнет новый сезон АПЛ с победы? Букмекеры оценили перспективы команды Артеты

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Букайо Сака, «Арсенал».
Фото Global Look Press

Новый сезон АПЛ стартует уже 5 августа: в матче-открытии «Кристал Пэлас» на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне примет соседей из «Арсенала». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, но в России показана не будет. Обслужит встречу опытный английский арбитр Энтони Тэйлор.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
05 авг, 22:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Арсенал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Микеля Артеты. Успех «Арсенала» в первом туре можно оформить с коэффициентом 1.84, что примерно 54% вероятности исхода. Победу «Кристал Пэлас» предложено взять за 4.50 (19%), ничью — за 3.70 (27%).

Ставка в 1000 рублей на равенство по итогам матча в случае положительного исхода принесет 3700 рублей.

«Канониры» ударно провели межсезонье и выиграли шесть из семи товарищеских матчей. Но официальные встречи — другое. Сможет ли «Кристал Пэлас» отобрать очки у соперника? Вариант 1Х идет за 2.03.

Учитывая результативность соперников в контрольных играх, в очной встрече ожидается большое количество голов: на ТБ 2.5 котировка 1.96, на ТМ 2.5 — 1.90.

Если считаете, что потраченные «Арсеналом» 132 млн евро принесут ощутимый результат уже в первом матче, возьмите победу гостей с форой (-1.5) за 3.30.

«Обе забьют» идет за 1.88, «обе забьют — нет» — за 1.92.

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Габи Жезус в пяти товарищеских матчах отличился семь раз, поэтому неудивительно, что именно его гол букмекеры ждут больше всего, коэффициент — 2.50.

А наиболее вероятный результат — минимальная победа «Арсенала» 1:0 за 6.60.

Футбол
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
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Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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