«Арсенал» начнет новый сезон АПЛ с победы? Букмекеры оценили перспективы команды Артеты

Новый сезон АПЛ стартует уже 5 августа: в матче-открытии «Кристал Пэлас» на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне примет соседей из «Арсенала». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, но в России показана не будет. Обслужит встречу опытный английский арбитр Энтони Тэйлор.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Микеля Артеты. Успех «Арсенала» в первом туре можно оформить с коэффициентом 1.84, что примерно 54% вероятности исхода. Победу «Кристал Пэлас» предложено взять за 4.50 (19%), ничью — за 3.70 (27%).

Ставка в 1000 рублей на равенство по итогам матча в случае положительного исхода принесет 3700 рублей.

«Канониры» ударно провели межсезонье и выиграли шесть из семи товарищеских матчей. Но официальные встречи — другое. Сможет ли «Кристал Пэлас» отобрать очки у соперника? Вариант 1Х идет за 2.03.

Учитывая результативность соперников в контрольных играх, в очной встрече ожидается большое количество голов: на ТБ 2.5 котировка 1.96, на ТМ 2.5 — 1.90.

Если считаете, что потраченные «Арсеналом» 132 млн евро принесут ощутимый результат уже в первом матче, возьмите победу гостей с форой (-1.5) за 3.30.

«Обе забьют» идет за 1.88, «обе забьют — нет» — за 1.92.

Габи Жезус в пяти товарищеских матчах отличился семь раз, поэтому неудивительно, что именно его гол букмекеры ждут больше всего, коэффициент — 2.50.

А наиболее вероятный результат — минимальная победа «Арсенала» 1:0 за 6.60.