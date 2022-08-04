«Арсенал» начнет новый сезон АПЛ с победы? Букмекеры оценили перспективы команды Артеты
Новый сезон АПЛ стартует уже 5 августа: в матче-открытии «Кристал Пэлас» на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне примет соседей из «Арсенала». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, но в России показана не будет. Обслужит встречу опытный английский арбитр Энтони Тэйлор.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Микеля Артеты. Успех «Арсенала» в первом туре можно оформить с коэффициентом 1.84, что примерно 54% вероятности исхода. Победу «Кристал Пэлас» предложено взять за 4.50 (19%), ничью — за 3.70 (27%).
Ставка в 1000 рублей на равенство по итогам матча в случае положительного исхода принесет 3700 рублей.
«Канониры» ударно провели межсезонье и выиграли шесть из семи товарищеских матчей. Но официальные встречи — другое. Сможет ли «Кристал Пэлас» отобрать очки у соперника? Вариант 1Х идет за 2.03.
Учитывая результативность соперников в контрольных играх, в очной встрече ожидается большое количество голов: на ТБ 2.5 котировка 1.96, на ТМ 2.5 — 1.90.
Если считаете, что потраченные «Арсеналом» 132 млн евро принесут ощутимый результат уже в первом матче, возьмите победу гостей с форой (-1.5) за 3.30.
«Обе забьют» идет за 1.88, «обе забьют — нет» — за 1.92.
Габи Жезус в пяти товарищеских матчах отличился семь раз, поэтому неудивительно, что именно его гол букмекеры ждут больше всего, коэффициент — 2.50.
А наиболее вероятный результат — минимальная победа «Арсенала» 1:0 за 6.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0