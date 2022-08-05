«Фулхэм» — «Ливерпуль»: команда Клоппа ворвется в новый сезон разгромом аутсайдера
6 августа в первом туре чемпионата Англии прошлогодний вице-чемпион «Ливерпуль» сыграет в гостях с новичком турнира «Фулхэмом». Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и начнется в 14.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Эндрю Мэдли из Йоркшира.
«Ливерпуль» — абсолютный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.28, это приблизительно 78% вероятности исхода. Ничья доступна с котировкой 6.10 (15%), успех «Фулхэма» оценен колоссальными 11.0 (7%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае сенсационного результата принесет выплату в 6100 рублей и чистую прибыль в 5100 рублей.
Вариант «Фулхэм» не проиграет" можно взять за 3.90.
Конечно, букмекеры ждут результативного матча: на тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.49, на ТМ 2.5 — 2.65.
«Верх» должен быть достигнут в первую очередь благодаря «Ливерпулю», индивидуальный тотал больше 1.5 у которого идет за скромные 1.32. ИТБ2 (2.5) оценен в 2.03.
Для «Фулхэма» даже один забитый в ворота соперника мяч станет большой победой: на гол хозяев можно поставить за 1.78.
1.75 — такой скромный коэффициент предложен на результативный удар Мохамеда Салаха, который после ухода Садио Мане должен стать единоличным лидером «Ливерпуля».
А наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Ливерпуля» за 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль» летом потерял одного из лидеров атаки Садио Мане, который перебрался в «Баварию». Но точечное усиление нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом позволило красным сохранить баланс. Это подтвердила встреча с «Сити» в Суперкубке Англии, которая осталась за командой Юргена Клоппа со счетом 3:1, а уругвайский новичок заработал пенальти и забил один из мячей.
Успех в матче с «горожанами» показал настрой «Ливерпуля» на серьезную борьбу за победу в АПЛ в этом сезоне. Для этого мерсисайдцам в первую очередь нужно избежать потери очков в играх с аутсайдерами. «Фулхэм» — один из клубов, против которого красные должны взять максимум баллов. В этом случае о каком-то сопротивлении даже говорить не приходится — в Лондоне встретятся команды разных весовых категорий. И игра обязательно останется за гостями.
Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0