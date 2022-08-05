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«Фулхэм» — «Ливерпуль»: команда Клоппа ворвется в новый сезон разгромом аутсайдера

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп, «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

6 августа в первом туре чемпионата Англии прошлогодний вице-чемпион «Ливерпуль» сыграет в гостях с новичком турнира «Фулхэмом». Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и начнется в 14.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Эндрю Мэдли из Йоркшира.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
06 авг, 14:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Ливерпуль

«Ливерпуль» — абсолютный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.28, это приблизительно 78% вероятности исхода. Ничья доступна с котировкой 6.10 (15%), успех «Фулхэма» оценен колоссальными 11.0 (7%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае сенсационного результата принесет выплату в 6100 рублей и чистую прибыль в 5100 рублей.

Вариант «Фулхэм» не проиграет" можно взять за 3.90.

Конечно, букмекеры ждут результативного матча: на тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.49, на ТМ 2.5 — 2.65.

«Верх» должен быть достигнут в первую очередь благодаря «Ливерпулю», индивидуальный тотал больше 1.5 у которого идет за скромные 1.32. ИТБ2 (2.5) оценен в 2.03.

Для «Фулхэма» даже один забитый в ворота соперника мяч станет большой победой: на гол хозяев можно поставить за 1.78.

1.75 — такой скромный коэффициент предложен на результативный удар Мохамеда Салаха, который после ухода Садио Мане должен стать единоличным лидером «Ливерпуля».

А наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Ливерпуля» за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» летом потерял одного из лидеров атаки Садио Мане, который перебрался в «Баварию». Но точечное усиление нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом позволило красным сохранить баланс. Это подтвердила встреча с «Сити» в Суперкубке Англии, которая осталась за командой Юргена Клоппа со счетом 3:1, а уругвайский новичок заработал пенальти и забил один из мячей.

Успех в матче с «горожанами» показал настрой «Ливерпуля» на серьезную борьбу за победу в АПЛ в этом сезоне. Для этого мерсисайдцам в первую очередь нужно избежать потери очков в играх с аутсайдерами. «Фулхэм» — один из клубов, против которого красные должны взять максимум баллов. В этом случае о каком-то сопротивлении даже говорить не приходится — в Лондоне встретятся команды разных весовых категорий. И игра обязательно останется за гостями.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 1.74.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
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«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
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 2 1 0
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