«Фулхэм» — «Ливерпуль»: команда Клоппа ворвется в новый сезон разгромом аутсайдера

6 августа в первом туре чемпионата Англии прошлогодний вице-чемпион «Ливерпуль» сыграет в гостях с новичком турнира «Фулхэмом». Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и начнется в 14.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Эндрю Мэдли из Йоркшира.

«Ливерпуль» — абсолютный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.28, это приблизительно 78% вероятности исхода. Ничья доступна с котировкой 6.10 (15%), успех «Фулхэма» оценен колоссальными 11.0 (7%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае сенсационного результата принесет выплату в 6100 рублей и чистую прибыль в 5100 рублей.

Вариант «Фулхэм» не проиграет" можно взять за 3.90.

Конечно, букмекеры ждут результативного матча: на тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.49, на ТМ 2.5 — 2.65.

«Верх» должен быть достигнут в первую очередь благодаря «Ливерпулю», индивидуальный тотал больше 1.5 у которого идет за скромные 1.32. ИТБ2 (2.5) оценен в 2.03.

Для «Фулхэма» даже один забитый в ворота соперника мяч станет большой победой: на гол хозяев можно поставить за 1.78.

1.75 — такой скромный коэффициент предложен на результативный удар Мохамеда Салаха, который после ухода Садио Мане должен стать единоличным лидером «Ливерпуля».

А наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Ливерпуля» за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» летом потерял одного из лидеров атаки Садио Мане, который перебрался в «Баварию». Но точечное усиление нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом позволило красным сохранить баланс. Это подтвердила встреча с «Сити» в Суперкубке Англии, которая осталась за командой Юргена Клоппа со счетом 3:1, а уругвайский новичок заработал пенальти и забил один из мячей.

Успех в матче с «горожанами» показал настрой «Ливерпуля» на серьезную борьбу за победу в АПЛ в этом сезоне. Для этого мерсисайдцам в первую очередь нужно избежать потери очков в играх с аутсайдерами. «Фулхэм» — один из клубов, против которого красные должны взять максимум баллов. В этом случае о каком-то сопротивлении даже говорить не приходится — в Лондоне встретятся команды разных весовых категорий. И игра обязательно останется за гостями.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 1.74.