Вингер получил в Лондоне третью зарплату среди игроков АПЛ.

6 августа стартует новый сезон АПЛ. «Эвертон» открывает его матчем против «Челси». Игра начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В России прямой трансляции не будет. Главный арбитр встречи — Крейг Поусон.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Челси» 6 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали однозначного фаворита. По их мнению, у «Челси» великолепные шансы увезти из Ливерпуля три очка — на это дается коэффициент 1.66, что примерно 60% вероятности. На ничью можно поставить за 4.00 (25%), котировка на хозяев — 5.40 (15%).

Считаете, что Фрэнк Лэмпард украдет очки у «Челси»? Вариант «хозяева не проиграют» идет за 2.30.

Добавить интриги можно при помощи форы. Например, есть вариант Ф2(-1.5) за 2.85. А если вы очень верите в «Челси», то можно взять Ф2(-2.5) за 5.90.

Эксперты считают, что шанс на результативную встречу достаточно высок. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.96.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа «Челси» 1:0 за 6.30.

«Эвертон» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 6 августа 2022 года

«Эвертон» очень слабо поработал на трансферном рынке в это межсезонье. Причем не только на вход, но и на выход, поскольку упустил свою главную звезду — Ришарлисона. Лэмпарду и с бразильцем не хватало забивных игроков, а теперь ситуация стала еще хуже. Особенно если учесть, что Калверт-Льюин, еще один форвард «ирисок», получил травму на тренировке и матч с «Челси» пропустит. В этой ситуации у «Эвертона» остался только один центрфорвард — Саломон Рондон.

Одна из надежд Лэмпарда — новичок Дуайт Макнил из «Бернли». В прошлом сезоне он играл левого вингера и оформил стыдные 0+1. Но уже в дебютной игре за «Эвертон» против киевского «Динамо» 22-летний футболист сделал дубль. Еще одним голом отметился Калверт-Льюин. Так как он, вероятно, недоступен, Дуайт будет отдуваться за всех.

«Челси» тоже не в идеальном состоянии. Новое руководство пока не спешит усиливать команду так, как этого хочет Тухель. В аренду ушел Ромелу Лукаку, свободными агентами Лондон покинули Рюдигер и Кристенсен. По слухам, поссорился с немцем и может сменить клубную прописку Вернер. Да, некоторое усиление было: из «Сити» пришел Стерлинг, из «Наполи» — Кулибали. Но этого недостаточно, чтобы конкурировать с топ-соперниками. Правда, у синих по-прежнему есть Маунт, Хаверц, Зиеш и Батшуайи — без голов они точно не останутся. Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 1.82.

Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Челси»

Обе команды не в лучшей форме, но скамейка и возможности «Челси» все же значительно лучше, чем у соперника. Несмотря на то что матч для лондонцев выездной, они должны взломать соперника и увезти победу, чего не случилось в прошлом году. Не в последнюю очередь благодаря Стерлингу, которому с первых матчей предстоит оправдать выданные ему миллионы.

Рекомендуемая ставка: победа гостей за 1.66.