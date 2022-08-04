«Эвертон» — «Челси»: Стерлинг с ходу докажет, чем он лучше Лукаку
6 августа стартует новый сезон АПЛ. «Эвертон» открывает его матчем против «Челси». Игра начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В России прямой трансляции не будет. Главный арбитр встречи — Крейг Поусон.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Челси» 6 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали однозначного фаворита. По их мнению, у «Челси» великолепные шансы увезти из Ливерпуля три очка — на это дается коэффициент 1.66, что примерно 60% вероятности. На ничью можно поставить за 4.00 (25%), котировка на хозяев — 5.40 (15%).
Считаете, что Фрэнк Лэмпард украдет очки у «Челси»? Вариант «хозяева не проиграют» идет за 2.30.
Добавить интриги можно при помощи форы. Например, есть вариант Ф2(-1.5) за 2.85. А если вы очень верите в «Челси», то можно взять Ф2(-2.5) за 5.90.
Эксперты считают, что шанс на результативную встречу достаточно высок. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.96.
Наиболее вероятный точный счет встречи — победа «Челси» 1:0 за 6.30.
«Эвертон» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 6 августа 2022 года
«Эвертон» очень слабо поработал на трансферном рынке в это межсезонье. Причем не только на вход, но и на выход, поскольку упустил свою главную звезду — Ришарлисона. Лэмпарду и с бразильцем не хватало забивных игроков, а теперь ситуация стала еще хуже. Особенно если учесть, что Калверт-Льюин, еще один форвард «ирисок», получил травму на тренировке и матч с «Челси» пропустит. В этой ситуации у «Эвертона» остался только один центрфорвард — Саломон Рондон.
Одна из надежд Лэмпарда — новичок Дуайт Макнил из «Бернли». В прошлом сезоне он играл левого вингера и оформил стыдные 0+1. Но уже в дебютной игре за «Эвертон» против киевского «Динамо» 22-летний футболист сделал дубль. Еще одним голом отметился Калверт-Льюин. Так как он, вероятно, недоступен, Дуайт будет отдуваться за всех.
«Челси» тоже не в идеальном состоянии. Новое руководство пока не спешит усиливать команду так, как этого хочет Тухель. В аренду ушел Ромелу Лукаку, свободными агентами Лондон покинули Рюдигер и Кристенсен. По слухам, поссорился с немцем и может сменить клубную прописку Вернер. Да, некоторое усиление было: из «Сити» пришел Стерлинг, из «Наполи» — Кулибали. Но этого недостаточно, чтобы конкурировать с топ-соперниками. Правда, у синих по-прежнему есть Маунт, Хаверц, Зиеш и Батшуайи — без голов они точно не останутся. Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 1.82.
Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Челси»
Обе команды не в лучшей форме, но скамейка и возможности «Челси» все же значительно лучше, чем у соперника. Несмотря на то что матч для лондонцев выездной, они должны взломать соперника и увезти победу, чего не случилось в прошлом году. Не в последнюю очередь благодаря Стерлингу, которому с первых матчей предстоит оправдать выданные ему миллионы.
Рекомендуемая ставка: победа гостей за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0