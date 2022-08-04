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«Олимпиакос» — «Слован» Братислава: прогноз на матч Лиги Европы 4 августа 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Олимпиакос» — «Слован» 4 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Тренировка «Олимпиакоса».
Фото Global Look Press

4 августа неудачники Лиги чемпионов «Олимпиакос» и «Слован» сойдутся в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Игра пройдет в Греции на стадионе имени Георгиоса Караискакиса и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее Лоуренс Виссер из Бельгии. В прямом эфире посмотреть в России встречу не получится.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
04 авг, 22:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
Слован Бр

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что преимущество будет на стороне хозяев. Победа «Олимпиакоса» оценена котировкой 1.41, это приблизительно 70% вероятности исхода. Ничью можно взять за 5.10 (19%), успех «Слована» — за наибольшие 8.40 (11%).

Поставленные на ничью 1000 рублей в случае «мирного» исхода принесут выигрыш в 5100 рублей и чистую прибыль в 4100 рублей.

За 2.90 можете оформить ставку на вариант «Слован» не проиграет».

Букмекеры считают, что матч получится результативным и вместит в себя не меньше трех забитых мячей: тотал больше 2.5 идет за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.18.

При этом вероятность увидеть обмен голами не такая уж высокая: «обе забьют» доступен за 1.94, обратный исход — за 1.86.

Горячие греческие болельщики могут так завести игроков, что удаления будет не избежать. Его, кстати, легко оформить за 4.00.

Наиболее вероятный точный счет — победа «Олимпиакоса» 2:0 за 6.50.

 
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Прогноз и ставка на матч «Олимпиакос» — «Слован»

Обычно «Олимпиакос» достаточно успешно играет дома, но в последнее время статистика немного испортилась. Клуб из Пирей не выигрывает на своем стадионе уже на протяжении трех официальных матчей, последний из которых — против «Маккаби» из Хайфы в квалификации ЛЧ  завершился кошмарной капитуляцией со счетом 0:4.

Возможно, команда Карлоса Корберана сейчас не в лучшей форме, но когда-то нужно просыпаться, и лучше сделать это прямо сейчас. Тем более «Слован» вполне подходящий для этого соперник, а местные фанаты должны пробудить в игроках «Оли» злость. Ну и прошлогодний матч в квалификации ЛЕ, когда хозяева разорвали противника и по счету, и по игре, должен добавить грекам энтузиазма.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.67.

 
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ФК Олимпиакос (Пирей)
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«Фенербахче» — «Словацко»: прогноз на матч Лиги Европы 4 августа 2022 года
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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