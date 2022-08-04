«Олимпиакос» — «Слован» Братислава: прогноз на матч Лиги Европы 4 августа 2022 года
4 августа неудачники Лиги чемпионов «Олимпиакос» и «Слован» сойдутся в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Игра пройдет в Греции на стадионе имени Георгиоса Караискакиса и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее Лоуренс Виссер из Бельгии. В прямом эфире посмотреть в России встречу не получится.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что преимущество будет на стороне хозяев. Победа «Олимпиакоса» оценена котировкой 1.41, это приблизительно 70% вероятности исхода. Ничью можно взять за 5.10 (19%), успех «Слована» — за наибольшие 8.40 (11%).
Поставленные на ничью 1000 рублей в случае «мирного» исхода принесут выигрыш в 5100 рублей и чистую прибыль в 4100 рублей.
За 2.90 можете оформить ставку на вариант «Слован» не проиграет».
Букмекеры считают, что матч получится результативным и вместит в себя не меньше трех забитых мячей: тотал больше 2.5 идет за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.18.
При этом вероятность увидеть обмен голами не такая уж высокая: «обе забьют» доступен за 1.94, обратный исход — за 1.86.
Горячие греческие болельщики могут так завести игроков, что удаления будет не избежать. Его, кстати, легко оформить за 4.00.
Наиболее вероятный точный счет — победа «Олимпиакоса» 2:0 за 6.50.
Прогноз и ставка на матч «Олимпиакос» — «Слован»
Обычно «Олимпиакос» достаточно успешно играет дома, но в последнее время статистика немного испортилась. Клуб из Пирей не выигрывает на своем стадионе уже на протяжении трех официальных матчей, последний из которых — против «Маккаби» из Хайфы в квалификации ЛЧ завершился кошмарной капитуляцией со счетом 0:4.
Возможно, команда Карлоса Корберана сейчас не в лучшей форме, но когда-то нужно просыпаться, и лучше сделать это прямо сейчас. Тем более «Слован» вполне подходящий для этого соперник, а местные фанаты должны пробудить в игроках «Оли» злость. Ну и прошлогодний матч в квалификации ЛЕ, когда хозяева разорвали противника и по счету, и по игре, должен добавить грекам энтузиазма.
Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0