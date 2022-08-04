4 августа неудачники Лиги чемпионов «Олимпиакос» и «Слован» сойдутся в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Игра пройдет в Греции на стадионе имени Георгиоса Караискакиса и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее Лоуренс Виссер из Бельгии. В прямом эфире посмотреть в России встречу не получится.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что преимущество будет на стороне хозяев. Победа «Олимпиакоса» оценена котировкой 1.41, это приблизительно 70% вероятности исхода. Ничью можно взять за 5.10 (19%), успех «Слована» — за наибольшие 8.40 (11%).

Поставленные на ничью 1000 рублей в случае «мирного» исхода принесут выигрыш в 5100 рублей и чистую прибыль в 4100 рублей.

За 2.90 можете оформить ставку на вариант «Слован» не проиграет».

Букмекеры считают, что матч получится результативным и вместит в себя не меньше трех забитых мячей: тотал больше 2.5 идет за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.18.

При этом вероятность увидеть обмен голами не такая уж высокая: «обе забьют» доступен за 1.94, обратный исход — за 1.86.

Горячие греческие болельщики могут так завести игроков, что удаления будет не избежать. Его, кстати, легко оформить за 4.00.

Наиболее вероятный точный счет — победа «Олимпиакоса» 2:0 за 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Олимпиакос» — «Слован»

Обычно «Олимпиакос» достаточно успешно играет дома, но в последнее время статистика немного испортилась. Клуб из Пирей не выигрывает на своем стадионе уже на протяжении трех официальных матчей, последний из которых — против «Маккаби» из Хайфы в квалификации ЛЧ завершился кошмарной капитуляцией со счетом 0:4.

Возможно, команда Карлоса Корберана сейчас не в лучшей форме, но когда-то нужно просыпаться, и лучше сделать это прямо сейчас. Тем более «Слован» вполне подходящий для этого соперник, а местные фанаты должны пробудить в игроках «Оли» злость. Ну и прошлогодний матч в квалификации ЛЕ, когда хозяева разорвали противника и по счету, и по игре, должен добавить грекам энтузиазма.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.67.