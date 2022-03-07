7 марта «Краснодар» примет «Урал» в 20-м туре РПЛ. Матч между ними состоится на стадионе «ФК Краснодар», начало в 14.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Вы можете сделать ставку на победу «Краснодара» за 1.97 — это порядка 50% вероятности. Успех «Урала» и ничья оцениваются одинаковым коэффициентом 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3800 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы можете выбрать один из множества вариантов фор на этот матч, к примеру:

Ф1(0) идет за 1.47 , а Ф2(0) — за 2.80 ;

Ф1(-1) идет за 2.75 , а Ф2(+1) — за 1.45 ;

Ф1(-1.5) идет за 3.60, а Ф2(+1.5) — за 1.30.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.96, а ТМ 2.5 — за 1.90.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.82. Противоположный исход доступен за 2.00.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 2.95.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.50.