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Сегодня, 11:15

«Краснодар» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 7 марта

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Урал»
Егор Сергеев
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

7 марта «Краснодар» примет «Урал» в 20-м туре РПЛ. Матч между ними состоится на стадионе «ФК Краснодар», начало в 14.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Урал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Вы можете сделать ставку на победу «Краснодара» за 1.97 — это порядка 50% вероятности. Успех «Урала» и ничья оцениваются одинаковым коэффициентом 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3800 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы можете выбрать один из множества вариантов фор на этот матч, к примеру:

  • Ф1(0) идет за 1.47, а Ф2(0) — за 2.80;

  • Ф1(-1) идет за 2.75, а Ф2(+1) — за 1.45;

  • Ф1(-1.5) идет за 3.60, а Ф2(+1.5) — за 1.30.

Матвей Сафонов. «Краснодар» — «Урал»: уход Фарке не отразится на результативности встречи

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.96, а ТМ 2.5 — за 1.90.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.82. Противоположный исход доступен за 2.00.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 2.95.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.50.

Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
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«Наполи» — «Милан»: где смотреть матч серии А 6 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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