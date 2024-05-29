Увольнение Юрана не помогло Нижнему. «Арсенал» в одном шаге от возвращения в РПЛ

Неудачная серия «Пари НН» продолжилась в стыках.

В этой паре команд изначально было ощущение непредсказуемости. Отчасти подкрепленной фактами, ведь «Арсенал» рисковал уступить свое место в стыках «Родине», но все же после устранения всех замечаний и апелляции получил лицензию для выступления в РПЛ. Ну а в Нижнем Новгороде изначально шли на риск, после увольнения Сергея Юрана поставив на Сашу Илича. Причем речь не о квалификации тренера, а о том, что в горнило борьбы за выживание был брошен иностранный специалист, у которого по определению было лишь визуальное представление о российском футболе.

Начало для серба получилось кошмарным — по шесть пропущенных мячей от «Сочи» и ЦСКА. А ничья в Самаре в заключительном туре продлила затянувшуюся безвыигрышную серию. Побед у «Пари НН» не было с 9 марта, и, как показал первый тайм, все его уязвимые места тренерский штаб «оружейников» изучил досконально.

Как ни странно, в данном матче главной проблемой волжан стала игра на «втором этаже» и конкретно — при стандартных положениях. И это несколько удивительно, так как данный элемент как раз виделся раньше сильной стороной Нижнего. Особенно при наличии в обороне такой фигуры, как Гоцук.

Но что мы увидели в первом тайме? Опасный удар Гоцука непосредственно перед перерывом, когда своего вратаря на ленточке подстраховал Макаров. Да несколько атак разной степени сложности в исполнении Стаматова, Зе Турбо и Кучаева. И, конечно, несчастный случай с Ботакой, от ноги которого мяч отлетел в собственные ворота после кросса Боженова. Совсем немного для клуба, который пока еще выше статусом и играет на своем поле.

Ну а команда Александра Сторожука, которой из-за проблем с авиабилетами пришлось отправиться в Нижний на двух автобусах, буквально царила в воздухе. Первый же угловой — счет открывает Кайнов. Еще одна подача с угла поля — и замененный в перерыве Ботака сполна реабилитировался за свой автогол. А ведь данному эпизоду предшествовал еще один удар головой. Лучший снайпер первой лиги Окоронкво (17 мячей) воспользовался просчетом Тихого, и, как оказалось, второй гол туляков лишь отсрочил сейв Нигматуллина, который, кстати, три года назад перебрался на берега Волги из «Арсенала».

Во второй половине гости получили возможность прагматично ловить соперника на контратаках и играть по счету. Его, правда, еще требовалось сохранить, а проблемы с этим возникли довольно быстро. Спас Кокарев, который вытянул из-под перекладины коварный удар Кучаева с подбора. Только продолжения, по сути, не последовало. Ничего, кроме стерильного владения, «Пари НН» предложить не мог. Больше того — Нигматуллин выдал сейв вечера, когда Окоронкво на фланге смял защитника. У нигерийца, к слову, был вариант с передачей партнеру, однако инстинкт форварда перевесил.

«Арсенал» же в концовке стал максимально прагматичным, перейдя на схему с тремя центральными защитниками. На стандартах это, правда, ничего не гарантирует, и Гоцук едва не сравнял счет. Не хватило считанных сантиметров, только в стыках их цена слишком высока. На данный момент они приблизили Тулу к возвращению в элитное общество.