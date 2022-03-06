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6 марта, 19:15

«Наполи» — «Милан»: где смотреть матч серии А 6 марта 2022 года

Прямая трансляция матча чемпионата Италии по футболу «Наполи» — «Милан»
Виталий Пудздрав
Оливье Жиру.
Фото Reuters

6 марта в 28-м туре чемпионата Италии «Наполи» сыграет с «Миланом». Встреча пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и начнется в 22.45. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

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Аналитики считают, что в этом матче победу одержит «Наполи». На успех команды можно поставить с котировкой 2.19 — это примерно 44% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа «Милана» есть в линии за 3.70 (26%).

· Ф1(-1) идет за 3.10;

· Ф2(+1) — за 1.37.

При ставке в 1000 рублей на победу «Милана» потенциальная выплата составит 3700.

Ставка «Милан» не проиграет" есть в линии за 1.73.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.70. Для «Наполи» доступна котировка в 10.0, а для «Милана» — 13.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.03. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.84.

· ТМ 0.5 — 11.5;

· обе забьют: нет — 1.94;

· точный счет: 1:0 — 6.90.

Италия. Серия А. 28-й тур
06 мар, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:1
Милан
Голы
Жиру, 49 (0:1)
Наполи
Оспина Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Кулибали Руис (Мертенс, 76) Зелиньски (Замбо Ангисса, 82) Лоботка (Лосано, 82) Осимхен Политано (Эльмас, 67) Инсинье (Унас, 67)
Милан
Меньян Калабрия (Флоренци, 80) Эрнандес Калюлю Томори Беннасер Тонали (Крунич, 68) Мессиас (Салемакерс, 80) Кессье Жиру (Ребич, 68) Леан (Ибрагимович, 90)
Предупреждения
Кулибали 24’, Ррахмани 37’, Осимхен 77’, Унас 90+2’  -  Жиру 39’, Эрнандес 77’, Меньян 83’, Флоренци 90+3’
Судьи
Орсато (Италия)

Футбол
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ФК Милан
ФК Наполи
серия А
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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