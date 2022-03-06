6 марта в 28-м туре чемпионата Италии «Наполи» сыграет с «Миланом». Встреча пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и начнется в 22.45. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики считают, что в этом матче победу одержит «Наполи». На успех команды можно поставить с котировкой 2.19 — это примерно 44% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа «Милана» есть в линии за 3.70 (26%).

· Ф1(-1) идет за 3.10;

· Ф2(+1) — за 1.37.

При ставке в 1000 рублей на победу «Милана» потенциальная выплата составит 3700.

Ставка «Милан» не проиграет" есть в линии за 1.73.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.70. Для «Наполи» доступна котировка в 10.0, а для «Милана» — 13.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.03. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.84.

· ТМ 0.5 — 11.5;

· обе забьют: нет — 1.94;

· точный счет: 1:0 — 6.90.