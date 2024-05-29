Слишкович ушел из «Спартака». Его амбиции выше, чем быть помощником Станковича

Владимир здорово воспользовался отведенным во главе красно-белых временем.

Владимир Слишкович покинул «Спартак». Никакого скандала, никакой подоплеки здесь нет. Да, при объявлении о назначении Деяна Станковича главным тренером клуб сообщил, что Слишкович остается в штабе. Первоначально боснийца такой вариант устроил, но за эти две недели он передумал и понял, что все же хочет быть главным, а не помощником. Одной из причин, по данным «СЭ», стало желание 41-летнего специалиста получить постоянную надбавку к зарплате в таком размере, что она почти ставила бы его в один ряд с главным тренером (кем бы тот ни был). При этом за результаты работы в качестве «и.о.» красно-белые выплатили Владимиру солидный бонус.

Владимир Слишкович покинул «Спартак». Никакого скандала, никакой подоплеки здесь нет. Да, при объявлении о назначении Деяна Станковича главным тренером клуб сообщил, что Слишкович остается в штабе. Первоначально боснийца такой вариант устроил, но за эти две недели он передумал и понял, что все же хочет быть главным, а не помощником.

Одной из причин, по данным «СЭ», стало желание 41-летнего специалиста получить постоянную надбавку к зарплате в таком размере, что она почти ставила бы его в один ряд с главным тренером (кем бы тот ни был). При этом за результаты работы в качестве «и.о.» красно-белые выплатили Владимиру солидный бонус.

Владимир Слишкович. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Работой главным тренером «Спартака» Слишкович произвел хорошее впечатление. Во-первых, сменил утомившего всех Абаскаля, успокоил команду и на фоне предшественника сумел чисто по-человечески расположить к себе. Во-вторых, команда показывала неплохие результаты: «Спартак» при Слишковиче так ни разу и не проиграл в РПЛ. «Неплохие», потому что единственное поражение случилось в очень важном матче: в Кубке красно-белые остановились в шаге от главного финала, уступив вылетевшей в итоге из РПЛ «Балтике». А еще «Спартак» хоть и прибавил в обороне, но в атаке не стал более производительным. Матчей с нулем впереди было действительно много.

Слишкович плодотворно провел время во главе «Спартака». Он здорово воспользовался большой витриной, создав себе хорошую репутацию и получив солидную строчку в резюме. С клубом он расстался абсолютно нормально, так что осталось только поблагодарить его и пожелать Владимиру удачи, что «Спартак» и сделал. Если Слишкович все же останется в нашем чемпионате, за ним будет интересно понаблюдать. В любом случае в новый клуб он зайдет с хорошим бэкграундом.