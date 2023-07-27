«Краснодар» — «Спартак»: прогноз на матч Кубка России 27 июля 2023 года
27 июля «Краснодар» и «Спартак» закроют программу первого тура Кубка России на этапе Пути РПЛ. Встреча состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени. Соперников по группе D рассудит арбитр Алексей Сухой. В прямом эфире с 19.45 мск поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: успех «Краснодара» в основное время оценили котировкой 2.55, это около 35% вероятности. На победу «Спартака» предложили коэффициент 2.65 (38%). «Мирный» результат идет за 3.64 (27%).
Думаете, что соперники не выявят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае удачного исхода принесет 3640 рублей.
В шести последних официальных столкновениях команды неизменно обменивались меткими выстрелами. Вариант «обе забьют» доступен за 1.48, обратный рынок — за 2.65.
Матчи «быков» и красно-белых в первом туре чемпионата получились результативными: черно-зеленые на выезде прихлопнули «Динамо» (3:1), а коллектив Гильермо Абаскаля дома одолел «Оренбург» (3:2). Тотал больше трех мячей в очной игре можно сыграть за 1.85, ТМ 3 — за 1.95.
Если учитывать Зимний кубок РПЛ, то «Краснодар» получил от «Спартака» четыре гола в трех поединках подряд. Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 точного удара дали за 1.99.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом представлен за 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»
На стадионе «Краснодар» встретятся две самые результативные команды первого тура РПЛ: «быки» в Москве расправились с «Динамо» (3:1), парни Гильермо Абаскаля на «Открытие Арене» одолели «Оренбург» (3:2). В очном поединке хозяева выглядят фаворитами: да, «Спартак» привык забивать южанам помногу, но игра с оренбуржцами вскрыла большие проблемы в красно-белой обороне. «Краснодар» на старте сезона пребывает в отличной форме и просто не может этим не воспользоваться.
Плюс Кубок России — особенный турнир для коллектива Владимира Ивича. В минувшей кампании черно-зеленые дошли до финала, где уступили ЦСКА лишь по пенальти (1:1, 5:6). Особенно лихо «быки» промчались по групповому этапу Пути РПЛ: четыре победы, 11 забитых мячей при четырех пропущенных и первое место в квартете.
Рекомендуемая ставка: «Краснодар» не уступит и ТБ 2.5 за 2.44.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1