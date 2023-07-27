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«Краснодар» — «Спартак»: прогноз на матч Кубка России 27 июля 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак» 27 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Даниил Хлусевич («Спартак»).
Фото Global Look Press

27 июля «Краснодар» и «Спартак» закроют программу первого тура Кубка России на этапе Пути РПЛ. Встреча состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени. Соперников по группе D рассудит арбитр Алексей Сухой. В прямом эфире с 19.45 мск поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Кубок России. Группа D
27 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: успех «Краснодара» в основное время оценили котировкой 2.55, это около 35% вероятности. На победу «Спартака» предложили коэффициент 2.65 (38%). «Мирный» результат идет за 3.64 (27%).

Думаете, что соперники не выявят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае удачного исхода принесет 3640 рублей.

В шести последних официальных столкновениях команды неизменно обменивались меткими выстрелами. Вариант «обе забьют» доступен за 1.48, обратный рынок — за 2.65.

Матчи «быков» и красно-белых в первом туре чемпионата получились результативными: черно-зеленые на выезде прихлопнули «Динамо» (3:1), а коллектив Гильермо Абаскаля дома одолел «Оренбург» (3:2). Тотал больше трех мячей в очной игре можно сыграть за 1.85, ТМ 3 — за 1.95.

Если учитывать Зимний кубок РПЛ, то «Краснодар» получил от «Спартака» четыре гола в трех поединках подряд. Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 точного удара дали за 1.99.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом представлен за 6.60.

Виктор Мозес. «Спартак» против «Оренбурга» — самый будоражащий матч для клиентов PARI. Итоги первого тура РПЛ

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»

На стадионе «Краснодар» встретятся две самые результативные команды первого тура РПЛ: «быки» в Москве расправились с «Динамо» (3:1), парни Гильермо Абаскаля на «Открытие Арене» одолели «Оренбург» (3:2). В очном поединке хозяева выглядят фаворитами: да, «Спартак» привык забивать южанам помногу, но игра с оренбуржцами вскрыла большие проблемы в красно-белой обороне. «Краснодар» на старте сезона пребывает в отличной форме и просто не может этим не воспользоваться.

Плюс Кубок России — особенный турнир для коллектива Владимира Ивича. В минувшей кампании черно-зеленые дошли до финала, где уступили ЦСКА лишь по пенальти (1:1, 5:6). Особенно лихо «быки» промчались по групповому этапу Пути РПЛ: четыре победы, 11 забитых мячей при четырех пропущенных и первое место в квартете.

Рекомендуемая ставка: «Краснодар» не уступит и ТБ 2.5 за 2.44.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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«Ростов» — «Рубин»: где смотреть матч Кубка России 26 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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