27 июля «Краснодар» и «Спартак» закроют программу первого тура Кубка России на этапе Пути РПЛ. Встреча состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени. Соперников по группе D рассудит арбитр Алексей Сухой. В прямом эфире с 19.45 мск поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: успех «Краснодара» в основное время оценили котировкой 2.55, это около 35% вероятности. На победу «Спартака» предложили коэффициент 2.65 (38%). «Мирный» результат идет за 3.64 (27%).

Думаете, что соперники не выявят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае удачного исхода принесет 3640 рублей.

В шести последних официальных столкновениях команды неизменно обменивались меткими выстрелами. Вариант «обе забьют» доступен за 1.48, обратный рынок — за 2.65.

Матчи «быков» и красно-белых в первом туре чемпионата получились результативными: черно-зеленые на выезде прихлопнули «Динамо» (3:1), а коллектив Гильермо Абаскаля дома одолел «Оренбург» (3:2). Тотал больше трех мячей в очной игре можно сыграть за 1.85, ТМ 3 — за 1.95.

Если учитывать Зимний кубок РПЛ, то «Краснодар» получил от «Спартака» четыре гола в трех поединках подряд. Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 точного удара дали за 1.99.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом представлен за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»

На стадионе «Краснодар» встретятся две самые результативные команды первого тура РПЛ: «быки» в Москве расправились с «Динамо» (3:1), парни Гильермо Абаскаля на «Открытие Арене» одолели «Оренбург» (3:2). В очном поединке хозяева выглядят фаворитами: да, «Спартак» привык забивать южанам помногу, но игра с оренбуржцами вскрыла большие проблемы в красно-белой обороне. «Краснодар» на старте сезона пребывает в отличной форме и просто не может этим не воспользоваться.

Плюс Кубок России — особенный турнир для коллектива Владимира Ивича. В минувшей кампании черно-зеленые дошли до финала, где уступили ЦСКА лишь по пенальти (1:1, 5:6). Особенно лихо «быки» промчались по групповому этапу Пути РПЛ: четыре победы, 11 забитых мячей при четырех пропущенных и первое место в квартете.

Рекомендуемая ставка: «Краснодар» не уступит и ТБ 2.5 за 2.44.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей