«Ростов» — «Рубин»: где смотреть матч Кубка России 26 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
26 июля в первом туре группового этапа Кубка России «Ростов» померяется силами с «Рубином». Игра состоится на «Ростов Арене», стартовый свисток арбитра Евгения Буланова прозвучит в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире с 20.30 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом «Ростов». Победа команды Валерия Карпина по итогам 90 минут оценена коэффициентом 2.60, вероятность этого исхода — примерно 38%. Ничья идет за 3.37 (28%), успех «Рубина» — за 2.91 (34%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет 2910 рублей.
Вариант «Рубин» не проиграет» предложен за 1.51. Также можете поставить на команды с форой (0): 1.78 на хозяев и 2.95 — на гостей.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.78. Последние два матча между командами получились «верховыми».
На гол в первые 15 минут игры котировка — 3.27. На результативное действие в заключительную 15-минутку — 1.63.
Если верите, что соперники обменяются голами, сделайте ставку на это условие за 1.81. Противоположную опцию можно взять за 1.99.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1