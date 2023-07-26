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«Ростов» — «Рубин»: где смотреть матч Кубка России 26 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Ростов» — «Рубин» 26 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Официальный сайт ФК «Ростов»

26 июля в первом туре группового этапа Кубка России «Ростов» померяется силами с «Рубином». Игра состоится на «Ростов Арене», стартовый свисток арбитра Евгения Буланова прозвучит в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире с 20.30 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Кубок России. Группа B
26 июл, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Рубин

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом «Ростов». Победа команды Валерия Карпина по итогам 90 минут оценена коэффициентом 2.60, вероятность этого исхода — примерно 38%. Ничья идет за 3.37 (28%), успех «Рубина» — за 2.91 (34%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет 2910 рублей.

Вариант «Рубин» не проиграет» предложен за 1.51. Также можете поставить на команды с форой (0): 1.78 на хозяев и 2.95 — на гостей.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.78. Последние два матча между командами получились «верховыми».

 
БАТЭ. «Арис» — БАТЭ: бывшему клубу Кокорина будет непросто сломить белорусов

На гол в первые 15 минут игры котировка — 3.27. На результативное действие в заключительную 15-минутку — 1.63.

Если верите, что соперники обменяются голами, сделайте ставку на это условие за 1.81. Противоположную опцию можно взять за 1.99.

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ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Зенит

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Даниил Хлусевич

Спартак

 2
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Урал

 1
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
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Хызыр Аппаев

Факел

 1
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Зенит

 1
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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Ростов

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Зенит

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