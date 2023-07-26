26 июля в первом туре группового этапа Кубка России «Ростов» померяется силами с «Рубином». Игра состоится на «Ростов Арене», стартовый свисток арбитра Евгения Буланова прозвучит в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире с 20.30 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом «Ростов». Победа команды Валерия Карпина по итогам 90 минут оценена коэффициентом 2.60, вероятность этого исхода — примерно 38%. Ничья идет за 3.37 (28%), успех «Рубина» — за 2.91 (34%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет 2910 рублей.

Вариант «Рубин» не проиграет» предложен за 1.51. Также можете поставить на команды с форой (0): 1.78 на хозяев и 2.95 — на гостей.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.78. Последние два матча между командами получились «верховыми».

На гол в первые 15 минут игры котировка — 3.27. На результативное действие в заключительную 15-минутку — 1.63.

Если верите, что соперники обменяются голами, сделайте ставку на это условие за 1.81. Противоположную опцию можно взять за 1.99.

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