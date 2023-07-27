Прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак» 27 июля 2023 года

27 июля «Краснодар» примет «Спартак» в первом туре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Главный судья поединка Алексей Сухой даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар» можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.45 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у «быков» больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 2.55, что составляет примерно 35% вероятности. Выигрыш «Спартака» предложили с котировкой 2.65 (38%). Ничья доступна за 3.64 (27%).

Предыдущий очный матч клубов на стадионе «Краснодар» закончился крупной победой красно-белых (4:1). Считаете, что гости снова добьются успеха? Ставка в 1000 рублей на коллектив Гильермо Абаскаля в случае удачного исхода принесет 2650 рублей.

Виктория черно-зеленых с форой (0) идет за 1.90. Если верите в москвичей, но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за те же 1.90.

В шести последних официальных встречах соперники неизменно обменивались меткими выстрелами. «Обе забьют» дали за 1.48, обратный вариант — за 2.65.

Игры «Краснодара» и «Спартака» в первом туре чемпионата получились результативными: черно-зеленые на выезде прихлопнули «Динамо» (3:1), а москвичи дома одолел «Оренбург» (3:2). Тотал больше трех мячей оценили в 1.85, ТМ 3 — в 1.95.

В трех поединках подряд «быки» получили от красно-белых четыре гола. Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 точного удара представлен за 1.99.

Пять наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.60 ;

успех одной из команд со счетом 2:1 — за 8.75 ;

0:0 и 2:2 — за 9.75 .

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей