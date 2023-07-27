«Краснодар» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 27 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
27 июля «Краснодар» примет «Спартак» в первом туре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Главный судья поединка Алексей Сухой даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар» можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.45 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у «быков» больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 2.55, что составляет примерно 35% вероятности. Выигрыш «Спартака» предложили с котировкой 2.65 (38%). Ничья доступна за 3.64 (27%).
Предыдущий очный матч клубов на стадионе «Краснодар» закончился крупной победой красно-белых (4:1). Считаете, что гости снова добьются успеха? Ставка в 1000 рублей на коллектив Гильермо Абаскаля в случае удачного исхода принесет 2650 рублей.
Виктория черно-зеленых с форой (0) идет за 1.90. Если верите в москвичей, но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за те же 1.90.
В шести последних официальных встречах соперники неизменно обменивались меткими выстрелами. «Обе забьют» дали за 1.48, обратный вариант — за 2.65.
Игры «Краснодара» и «Спартака» в первом туре чемпионата получились результативными: черно-зеленые на выезде прихлопнули «Динамо» (3:1), а москвичи дома одолел «Оренбург» (3:2). Тотал больше трех мячей оценили в 1.85, ТМ 3 — в 1.95.
В трех поединках подряд «быки» получили от красно-белых четыре гола. Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 точного удара представлен за 1.99.
Пять наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1