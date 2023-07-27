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«Краснодар» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 27 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак» 27 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press

27 июля «Краснодар» примет «Спартак» в первом туре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Главный судья поединка Алексей Сухой даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар» можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.45 мск.

Кубок России. Группа D
27 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у «быков» больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 2.55, что составляет примерно 35% вероятности. Выигрыш «Спартака» предложили с котировкой 2.65 (38%). Ничья доступна за 3.64 (27%).

Предыдущий очный матч клубов на стадионе «Краснодар» закончился крупной победой красно-белых (4:1). Считаете, что гости снова добьются успеха? Ставка в 1000 рублей на коллектив Гильермо Абаскаля в случае удачного исхода принесет 2650 рублей.

Виктория черно-зеленых с форой (0) идет за 1.90. Если верите в москвичей, но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за те же 1.90.

В шести последних официальных встречах соперники неизменно обменивались меткими выстрелами. «Обе забьют» дали за 1.48, обратный вариант — за 2.65.

Игры «Краснодара» и «Спартака» в первом туре чемпионата получились результативными: черно-зеленые на выезде прихлопнули «Динамо» (3:1), а москвичи дома одолел «Оренбург» (3:2). Тотал больше трех мячей оценили в 1.85, ТМ 3 — в 1.95.

Виктор Мозес. «Спартак» против «Оренбурга» — самый будоражащий матч для клиентов PARI. Итоги первого тура РПЛ

В трех поединках подряд «быки» получили от красно-белых четыре гола. Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 точного удара представлен за 1.99.

Пять наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.60;
  • успех одной из команд со счетом 2:1 — за 8.75;
  • 0:0 и 2:2 — за 9.75.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

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Даниил Хлусевич

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 2
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Урал

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П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
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Хызыр Аппаев

Факел

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Зенит

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Пари Нижний Новгород

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