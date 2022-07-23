23 июля в чемпионате России состоится центральный матч второго тура — «Краснодар» на одноименном стадионе примет московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени, посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 19.50 мск. Обслужит встречу арбитр Кирилл Левников.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.30, это примерно 43% вероятности. Успех «Краснодара» оценен в 3.00 (31%), ничья — в 3.70 (26%).

Ставка в 1000 рублей на то, что красно-белые одержат первую победу в новом сезоне РПЛ, в случае положительного исхода принесет 2300 рублей.

Если же считаете, что «Краснодар» не уступит в домашнем матче, возьмите 1Х за 1.66.

На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.75, на ТМ 2.5 — 2.15.

В прошлом сезоне «Краснодар» выиграл оба матча против красно-белых и в каждом соперники обменялись забитыми мячами. На «обе забьют» котировка 1.64, на «обе забьют — нет» — 2.26. Вариант «обе забьют» и ТБ 2.5 идет за 1.93.

Наиболее вероятные авторы голов в составах команд: Александр Соболев (2.73), Шамар Николсон (2.94), Джон Кордоба (2.95).

Ничья 1:1 за 6.80 — счет, с которым, как считают эксперты, закончится матч.