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«Краснодар» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 23 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 23 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон, «Спартак».
Фото Global Look Press

23 июля в чемпионате России состоится центральный матч второго тура — «Краснодар» на одноименном стадионе примет московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени, посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 19.50 мск. Обслужит встречу арбитр Кирилл Левников.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.30, это примерно 43% вероятности. Успех «Краснодара» оценен в 3.00 (31%), ничья — в 3.70 (26%).

Ставка в 1000 рублей на то, что красно-белые одержат первую победу в новом сезоне РПЛ, в случае положительного исхода принесет 2300 рублей.

Если же считаете, что «Краснодар» не уступит в домашнем матче, возьмите 1Х за 1.66.

На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.75, на ТМ 2.5 — 2.15.

В прошлом сезоне «Краснодар» выиграл оба матча против красно-белых и в каждом соперники обменялись забитыми мячами. На «обе забьют» котировка 1.64, на «обе забьют — нет» — 2.26. Вариант «обе забьют» и ТБ 2.5 идет за 1.93.

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Наиболее вероятные авторы голов в составах команд: Александр Соболев (2.73), Шамар Николсон (2.94), Джон Кордоба (2.95).

Ничья 1:1 за 6.80 — счет, с которым, как считают эксперты, закончится матч.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
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«Краснодар» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
Андрей Мостовой

Андрей Мостовой

Зенит

 2
П
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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