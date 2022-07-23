«Краснодар» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 23 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
23 июля в чемпионате России состоится центральный матч второго тура — «Краснодар» на одноименном стадионе примет московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени, посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 19.50 мск. Обслужит встречу арбитр Кирилл Левников.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.30, это примерно 43% вероятности. Успех «Краснодара» оценен в 3.00 (31%), ничья — в 3.70 (26%).
Ставка в 1000 рублей на то, что красно-белые одержат первую победу в новом сезоне РПЛ, в случае положительного исхода принесет 2300 рублей.
Если же считаете, что «Краснодар» не уступит в домашнем матче, возьмите 1Х за 1.66.
На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.75, на ТМ 2.5 — 2.15.
В прошлом сезоне «Краснодар» выиграл оба матча против красно-белых и в каждом соперники обменялись забитыми мячами. На «обе забьют» котировка 1.64, на «обе забьют — нет» — 2.26. Вариант «обе забьют» и ТБ 2.5 идет за 1.93.
Наиболее вероятные авторы голов в составах команд: Александр Соболев (2.73), Шамар Николсон (2.94), Джон Кордоба (2.95).
Ничья 1:1 за 6.80 — счет, с которым, как считают эксперты, закончится матч.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1