«Краснодар» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2022 года
23 июля во втором туре РПЛ встретятся «Краснодар» и «Спартак». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Краснодар». В прямом эфире игру покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск. Главный судья встречи — Кирилл Левников.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом гостей. На победу «Спартака» коэффициент 2.30, это примерно 43% вероятности. На успех хозяев можно поставить за 3.00 (31%), на ничью — за 3.70 (26%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 3700 рублей.
Вариант «хозяева не проиграют» можно взять за 1.66.
Несмотря на наличие фаворита, матч все равно ожидается примерно равным. В таких условиях лучше подстраховаться форой — к примеру, есть варианты Ф1(0) за 2.23 или Ф2(0) за 1.70.
У обоих клубов в семи из десяти последних игр голы залетали и в те, и в другие ворота. Поставить на «обе забьют» можно с котировкой 1.64.
Последние три матча «Краснодар» неизменно пробивает «верх», красно-белые с соперниками забили три и более в двух из трех последних игр. Тотал больше 2.5 мяча идет с коэффициентом 1.75.
Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.80.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»
«Краснодар» провел неплохую предсезонку, показав мастерство своих легионеров и некоторых воспитанников. Казалось, что со старта южане активно начнут набирать очки, но внезапно вмешался «Факел» (2:2). Кажется, подопечные Сторожука не ожидали такого напора и на этом погорели. Но «Спартак» — соперник другого коленкора. Команда Абаскаля уже продемонстрировала свои сильные стороны: мощные легионеры, отличное движение мяча и нацеленность на ворота не помешали им даже в меньшинстве добиться ничьей с «Ахматом». «Спартак» точно даст бой «быкам».
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1