23 июля во втором туре РПЛ встретятся «Краснодар» и «Спартак». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Краснодар». В прямом эфире игру покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск. Главный судья встречи — Кирилл Левников.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом гостей. На победу «Спартака» коэффициент 2.30, это примерно 43% вероятности. На успех хозяев можно поставить за 3.00 (31%), на ничью — за 3.70 (26%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 3700 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» можно взять за 1.66.

Несмотря на наличие фаворита, матч все равно ожидается примерно равным. В таких условиях лучше подстраховаться форой — к примеру, есть варианты Ф1(0) за 2.23 или Ф2(0) за 1.70.

У обоих клубов в семи из десяти последних игр голы залетали и в те, и в другие ворота. Поставить на «обе забьют» можно с котировкой 1.64.

Последние три матча «Краснодар» неизменно пробивает «верх», красно-белые с соперниками забили три и более в двух из трех последних игр. Тотал больше 2.5 мяча идет с коэффициентом 1.75.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.80.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»

«Краснодар» провел неплохую предсезонку, показав мастерство своих легионеров и некоторых воспитанников. Казалось, что со старта южане активно начнут набирать очки, но внезапно вмешался «Факел» (2:2). Кажется, подопечные Сторожука не ожидали такого напора и на этом погорели. Но «Спартак» — соперник другого коленкора. Команда Абаскаля уже продемонстрировала свои сильные стороны: мощные легионеры, отличное движение мяча и нацеленность на ворота не помешали им даже в меньшинстве добиться ничьей с «Ахматом». «Спартак» точно даст бой «быкам».

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.70.