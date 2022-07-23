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«Краснодар» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 23 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Сперцян и Кордоба, «Краснодар».
Фото Сайт «Краснодара».

23 июля во втором туре РПЛ встретятся «Краснодар» и «Спартак». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Краснодар». В прямом эфире игру покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск. Главный судья встречи — Кирилл Левников.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом гостей. На победу «Спартака» коэффициент 2.30, это примерно 43% вероятности. На успех хозяев можно поставить за 3.00 (31%), на ничью — за 3.70 (26%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 3700 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» можно взять за 1.66.

Несмотря на наличие фаворита, матч все равно ожидается примерно равным. В таких условиях лучше подстраховаться форой — к примеру, есть варианты Ф1(0) за 2.23 или Ф2(0) за 1.70.

У обоих клубов в семи из десяти последних игр голы залетали и в те, и в другие ворота. Поставить на «обе забьют» можно с котировкой 1.64.

Последние три матча «Краснодар» неизменно пробивает «верх», красно-белые с соперниками забили три и более в двух из трех последних игр. Тотал больше 2.5 мяча идет с коэффициентом 1.75.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.80.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»

«Краснодар» провел неплохую предсезонку, показав мастерство своих легионеров и некоторых воспитанников. Казалось, что со старта южане активно начнут набирать очки, но внезапно вмешался «Факел» (2:2). Кажется, подопечные Сторожука не ожидали такого напора и на этом погорели. Но «Спартак» — соперник другого коленкора. Команда Абаскаля уже продемонстрировала свои сильные стороны: мощные легионеры, отличное движение мяча и нацеленность на ворота не помешали им даже в меньшинстве добиться ничьей с «Ахматом». «Спартак» точно даст бой «быкам».

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.70.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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ЦСКА — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 23 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Андрей Мостовой

Андрей Мостовой

Зенит

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
П
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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