«Динамо» — «Торпедо»: Смолов и Захарян доведут Бородюка еще до одного приступа
24 июля состоится первое в новом сезоне РПЛ московское дерби — «Динамо» на «ВТБ Арене» примет «Торпедо». Матч начнется в 17.30 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.25 мск. Главным арбитром встречи назначен опытный арбитр Владислав Безбородов.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Торпедо» 24 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» безоговорочным фаворитом матча. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.58, это приблизительно 63% вероятности. Первый за семь лет успех «Торпедо» в РПЛ оценен котировкой 5.90 (14%), на чуть меньшие 4.30 (23%) идет ничья.
Эксперты не слишком верят в то, что черно-белые зацепят в гостях хотя бы ничью, — вариант «Торпедо» не проиграет доступен за 2.48.
Команда Александра Бородюка в первом туре неудачно приняла «Сочи» и сгорела 1:3, а «Динамо» не удержало победный счет против «Ростова» (1:1). Но в обоих матчах случился обмен голами, а это повод рассмотреть ставку на «обе забьют» за 1.90. Обратный исход оценен таким же коэффициентом.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.05.
Пенальти и удаление во всех матчах начала сезона доступны за одинаковые котировки — 2.35 и 2.95 соответственно.
На то, что «Динамо» забьет дважды подряд, можно поставить за сладкий коэффициент 1.87.
Наиболее вероятный точный счет — в пользу хозяев: 1:0 за 6.70.
«Динамо» — «Торпедо»: прогноз и анализ матча 2-го тура РПЛ 24 июля 2022 года
«Динамо» вступило в новый сезон РПЛ без главного талисмана: Сандро Шварц выстроил мощную команду и дотянул ее до бронзовых медалей, но в конце мая уехал на родину и возглавил «Герту». Вместо него бело-голубых принял сербский специалист Славиша Йоканович, но дебютный официальный матч под его руководством обнажил первые проблемы команды. В игре с «Ростовом» «Динамо» сначала не хватило реализации, а затем — «физики». К концу игры футболисты почти ползали по полю.
Ростовчане воспользовались тяжелым положением соперника и сравняли счет, а в финальную двадцатиминутку должны были вырвать победу, но им моментами не хватало точности. При этом сложности москвичей появились не на пустом месте — в межсезонье клуб покинули сразу три центральных защитника, поэтому против «Ростова» Йоканович слепил пару стопперов из Паршивлюка и молодого Кулицкого.
За неделю с той игры никаких перестановок в «Динамо» не произошло. Поговаривают, что в Москву спешит защитник парагвайского «Гуарани» Роберто Фернандес, но если он и доберется до столицы, то только к третьему туру. Пока же бело-голубым придется справляться без него и отчаянно миксовать игроков в центре обороны.
При этом у «Торпедо» схожие проблемы. Команда Александра Бородюка пропустила три от «Сочи» и чудом не довела тренера до припадка. Специалист сидел на скамейке, хватался за голову и жадно пил воду после каждого неудачного действия своих игроков, а их хватало. Больше всего Бородюка не порадовала игра в обороне. Ее мог бы укрепить подписанный в межсезонье Илья Кутепов, но экс-защитник «Спартака» сломался и вылетел на месяц. Без него и других изменений «Торпедо» будет сложно с любым соперником по РПЛ.
Согласны, что «Динамо» лучше использует проблемы соперника и забьет минимум дважды? На ИТБ1 (1.5) коэффициент 1.65.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Торпедо»
«Динамо» очень живо начало матч против «Ростова» и сникло только к 60-65-й минуте. Если тенденция повторится, тогда бело-голубым придется оформить задел в первом тайме, чтобы чувствовать себя спокойно и в этот раз не упустить победу. С «Торпедо», которое пока не готово конкурировать с большими командами, у коллектива Йокановича все должно сложиться.
Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» в первом тайме и в матче за 2.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1