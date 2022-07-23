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«Динамо» — «Торпедо»: Смолов и Захарян доведут Бородюка еще до одного приступа

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — «Торпедо» 24 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Федор Смолов, «Динамо».
Фото ФК «Динамо»
Главному тренеру автозаводцев сделалось плохо в матче против «Сочи».

24 июля состоится первое в новом сезоне РПЛ московское дерби — «Динамо» на «ВТБ Арене» примет «Торпедо». Матч начнется в 17.30 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.25 мск. Главным арбитром встречи назначен опытный арбитр Владислав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Торпедо М

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Торпедо» 24 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» безоговорочным фаворитом матча. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.58, это приблизительно 63% вероятности. Первый за семь лет успех «Торпедо» в РПЛ оценен котировкой 5.90 (14%), на чуть меньшие 4.30 (23%) идет ничья.

Эксперты не слишком верят в то, что черно-белые зацепят в гостях хотя бы ничью, — вариант «Торпедо» не проиграет доступен за 2.48.

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Команда Александра Бородюка в первом туре неудачно приняла «Сочи» и сгорела 1:3, а «Динамо» не удержало победный счет против «Ростова» (1:1). Но в обоих матчах случился обмен голами, а это повод рассмотреть ставку на «обе забьют» за 1.90. Обратный исход оценен таким же коэффициентом.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.05.

Пенальти и удаление во всех матчах начала сезона доступны за одинаковые котировки — 2.35 и 2.95 соответственно.

На то, что «Динамо» забьет дважды подряд, можно поставить за сладкий коэффициент 1.87.

Наиболее вероятный точный счет — в пользу хозяев: 1:0 за 6.70.

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«Динамо» вступило в новый сезон РПЛ без главного талисмана: Сандро Шварц выстроил мощную команду и дотянул ее до бронзовых медалей, но в конце мая уехал на родину и возглавил «Герту». Вместо него бело-голубых принял сербский специалист Славиша Йоканович, но дебютный официальный матч под его руководством обнажил первые проблемы команды. В игре с «Ростовом» «Динамо» сначала не хватило реализации, а затем — «физики». К концу игры футболисты почти ползали по полю.

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Ростовчане воспользовались тяжелым положением соперника и сравняли счет, а в финальную двадцатиминутку должны были вырвать победу, но им моментами не хватало точности. При этом сложности москвичей появились не на пустом месте — в межсезонье клуб покинули сразу три центральных защитника, поэтому против «Ростова» Йоканович слепил пару стопперов из Паршивлюка и молодого Кулицкого.

За неделю с той игры никаких перестановок в «Динамо» не произошло. Поговаривают, что в Москву спешит защитник парагвайского «Гуарани» Роберто Фернандес, но если он и доберется до столицы, то только к третьему туру. Пока же бело-голубым придется справляться без него и отчаянно миксовать игроков в центре обороны.

При этом у «Торпедо» схожие проблемы. Команда Александра Бородюка пропустила три от «Сочи» и чудом не довела тренера до припадка. Специалист сидел на скамейке, хватался за голову и жадно пил воду после каждого неудачного действия своих игроков, а их хватало. Больше всего Бородюка не порадовала игра в обороне. Ее мог бы укрепить подписанный в межсезонье Илья Кутепов, но экс-защитник «Спартака» сломался и вылетел на месяц. Без него и других изменений «Торпедо» будет сложно с любым соперником по РПЛ.

Согласны, что «Динамо» лучше использует проблемы соперника и забьет минимум дважды? На ИТБ1 (1.5) коэффициент 1.65.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Торпедо»

«Динамо» очень живо начало матч против «Ростова» и сникло только к 60-65-й минуте. Если тенденция повторится, тогда бело-голубым придется оформить задел в первом тайме, чтобы чувствовать себя спокойно и в этот раз не упустить победу. С «Торпедо», которое пока не готово конкурировать с большими командами, у коллектива Йокановича все должно сложиться.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» в первом тайме и в матче за 2.30.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
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Ильнур Альшин

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 1
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Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
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Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
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Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
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Ростов

 1 0 1
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