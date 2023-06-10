Эксперты уверены, что Холанн отметится голом в финале Лиги чемпионов
10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка состоится заключительный матч евросезона — «Манчестер Сити» и «Интер» разыграют трофей Лиги чемпионов. Стартовый свисток польского арбитра Шимона Марчиняка прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире в России встречу покажет сайт matchtv.ru, а также сайты «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что трофей окажется в руках игроков «Сити». На победу команды Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 1.51, вероятность этого исхода — примерно 66%. Успех «Интера» доступен за 7.08 (13%), ничья — за 4.65 (21%).
Сколько голов забьют команды? ТБ 2.5 идет за 1.89, ТМ 2.5 — за 2.02.
При этом индивидуальный показатель «Сити» больше 1.5 гола оценен скромными 1.63, а результативный удар «Интера» — 1.77.
Эксперты назвали своих фаворитов в составах команд, которые должны отметиться забитыми мячами. У «горожан», конечно, гола ждут в первую очередь от Эрлина Холанна, для которого этот матч станет первым еврокубковым финалом в карьере. На точный удар автора 36 голов в прошедшем сезоне АПЛ можно поставить с коэффициентом 1.66.
Неожиданным вторым номером в «Ман Сити» должен стать Фил Фоден. Англичанин редко играл в старте в последних матчах, но именно его выстрел котируется за 3.35. Если ворота миланцев поразит Рияд Марез, сумма ставки увеличится в 3.65 раза. За 3.80 идут голы от Де Брейне и Гюндогана.
Спасителем «Интера» должен стать Лаутаро Мартинес, считают аналитики. На то, что чемпион мира и победитель Кубка Италии-2022/23 засветится на табло, дана котировка 3.95. На его партнера по атаке бельгийца Ромелу Лукаку можно поставить за 4.60, за 4.70 — на Эдина Джеко.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9