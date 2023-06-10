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Сегодня, 17:15

Эксперты уверены, что Холанн отметится голом в финале Лиги чемпионов

Артем Мазилкин
Корреспондент
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Эрлинг Холанн.
Фото Getty Images

10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка состоится заключительный матч евросезона — «Манчестер Сити» и «Интер» разыграют трофей Лиги чемпионов. Стартовый свисток польского арбитра Шимона Марчиняка прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире в России встречу покажет сайт matchtv.ru, а также сайты «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.15 мск.

Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
Интер

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что трофей окажется в руках игроков «Сити». На победу команды Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 1.51, вероятность этого исхода — примерно 66%. Успех «Интера» доступен за 7.08 (13%), ничья — за 4.65 (21%).

Сколько голов забьют команды? ТБ 2.5 идет за 1.89, ТМ 2.5 — за 2.02.

При этом индивидуальный показатель «Сити» больше 1.5 гола оценен скромными 1.63, а результативный удар «Интера» — 1.77.

Эксперты назвали своих фаворитов в составах команд, которые должны отметиться забитыми мячами. У «горожан», конечно, гола ждут в первую очередь от Эрлина Холанна, для которого этот матч станет первым еврокубковым финалом в карьере. На точный удар автора 36 голов в прошедшем сезоне АПЛ можно поставить с коэффициентом 1.66.

Пеп Гвардиола. Пеп считает, что «Сити» станет большим клубом в случае победы в ЛЧ. Помогут Холанн, де Брейне и еще один гений

Неожиданным вторым номером в «Ман Сити» должен стать Фил Фоден. Англичанин редко играл в старте в последних матчах, но именно его выстрел котируется за 3.35. Если ворота миланцев поразит Рияд Марез, сумма ставки увеличится в 3.65 раза. За 3.80 идут голы от Де Брейне и Гюндогана.

Спасителем «Интера» должен стать Лаутаро Мартинес, считают аналитики. На то, что чемпион мира и победитель Кубка Италии-2022/23 засветится на табло, дана котировка 3.95. На его партнера по атаке бельгийца Ромелу Лукаку можно поставить за 4.60, за 4.70 — на Эдина Джеко.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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«Флорида» — «Вегас»: прогноз на финал НХЛ 11 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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