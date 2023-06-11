«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на финал Кубка России 11 июня 2023 года
11 июня пройдет заключительный матч российского футбола в сезоне-2022/23: в финале Кубка России сойдутся «Краснодар» и ЦСКА. Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по столичному времени. Главный арбитр встречи — Владислав Безбородов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, армейцы — серьезные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.99, это приблизительно 50% вероятности. На ничью и выигрыш «Краснодара» предложена одинаковая котировка 3.69 (25%).
Думаете, что команды не выявят победителя в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3690 рублей.
«Краснодар» еще ни разу не брал трофеи на высшем уровне российского футбола: вероятность того, что кубок достанется «быкам», оценена в 2.55. Этот рынок на москвичей доступен за 1.57.
Наиболее ожидаемые экспертами результаты матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 дана за 6.40;
• победа ЦСКА 1:0 — за 7.20;
• 2:1 — за 7.75.
Предстоящий поединок может получиться результативным, тем более что команды уже дважды в этом сезоне устраивали яркие встречи, в которых победили армейцы (3:0 и 4:1). Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.98.
Прогноз и ставка на финал Кубка России 11 июня 2023 года
Последние два финала турнира получились яркими (3:1 и 2:1), а в предстоящем матче столкнутся команды из топ-5 РПЛ по результативности. В этом сезоне «Краснодар» и ЦСКА встречались четыре раза и дважды забивали на двоих минимум три мяча. В хорошей форме нападающие команд: Федор Чалов в этом сезоне наколотил 23 мяча в 40 играх во всех турнирах, Джон Кордоба отличился 20 раз в 36 встречах.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9