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Сегодня, 08:15

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на финал Кубка России 11 июня 2023 года

Прогноз на финал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 11 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Краснодара» в матче РПЛ против «Ахмата».
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram

11 июня пройдет заключительный матч российского футбола в сезоне-2022/23: в финале Кубка России сойдутся «Краснодар» и ЦСКА. Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по столичному времени. Главный арбитр встречи — Владислав Безбородов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
ЦСКА

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, армейцы — серьезные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.99, это приблизительно 50% вероятности. На ничью и выигрыш «Краснодара» предложена одинаковая котировка 3.69 (25%).

Думаете, что команды не выявят победителя в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3690 рублей.

«Краснодар» еще ни разу не брал трофеи на высшем уровне российского футбола: вероятность того, что кубок достанется «быкам», оценена в 2.55. Этот рынок на москвичей доступен за 1.57.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 дана за 6.40;

• победа ЦСКА 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.75.

Предстоящий поединок может получиться результативным, тем более что команды уже дважды в этом сезоне устраивали яркие встречи, в которых победили армейцы (3:0 и 4:1). Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.98.

Федор Чалов (ЦСКА). «Краснодар» — ЦСКА: Чалов разнесет ослабленную оборону «быков»

Прогноз и ставка на финал Кубка России 11 июня 2023 года

Последние два финала турнира получились яркими (3:1 и 2:1), а в предстоящем матче столкнутся команды из топ-5 РПЛ по результативности. В этом сезоне «Краснодар» и ЦСКА встречались четыре раза и дважды забивали на двоих минимум три мяча. В хорошей форме нападающие команд: Федор Чалов в этом сезоне наколотил 23 мяча в 40 играх во всех турнирах, Джон Кордоба отличился 20 раз в 36 встречах.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

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«Краснодар» — ЦСКА: Карен Адамян считает, что команды подарят удовольствие и голы в финале FONBET Кубка России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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27 тур
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29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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