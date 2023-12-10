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«Краснодар» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 10 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Тренировка «Краснодара».
Фото Официальный телеграм-канал «Краснодара»

10 декабря «Краснодар» в 18-м туре чемпионата России сыграет с ЦСКА. Команды встретятся на «Краснодар Арене», матч начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Краснодара» чуть больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.26, это приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (24%), успех ЦСКА — за 3.16 (32%).

Армейцы не уступили «быкам» в пяти из шести предыдущих встреч. Вариант Х2 доступен за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.86. Четыре предыдущих матча между соперниками были «низовыми».

Арсен Захарян. «Интер» ждет в гости «Сосьедад», чтобы захватить первое место в группе. Но сдвинуть команду Захаряна будет непросто

Если в игре случится обмен голами, сыграет коэффициент 1.79. Если этого не произойдет, тогда условие «обе забьют — нет» пройдет за 2.02.

Удаление можно взять за 3.06, удаление + пенальти — за 5.98.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Локомотив

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Спартак

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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