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Сегодня, 15:15

«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 15 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 15 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Эдуард Сперцян, «Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар».

15 октября в матче 13-го тура РПЛ встретятся «Краснодар» и «Ахмат». Игра начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе «Краснодар», в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 16.25 мск. Главный арбитр встречи — Ян Бобровский.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Краснодара» можно за 2.10, это примерно 49% вероятности исхода. Успех «Ахмата» оценили в 3.60 (27%), ничью — в 3.70 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Если считаете, что «Ахмат» не проиграет, оформите ставку за 1.79.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.53, Ф2(0) — за 2.60.

Аналитики считают, что матч получится результативным, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.75.

Вариант «обе забьют» тоже более предпочтителен и идет за 1.66.

Считаете, что игра получится грубой? Удаление в матче можно оформить за 3.20, пенальти — за 2.35.

Наиболее вероятный точный счет матча — 1:1 за 6.90.

Матвей Сафонов, &laquo;Краснодар&raquo;. «Краснодар» — «Ахмат»: Сафонов в кризисе даст шанс гостям?

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ахмат»

Атака «Краснодара» попала в кризис — что «Ростов», что «Крылья» играли лучше в последних двух турах. В частности, нанесли больше ударов и оформили больше ожидаемых голов. Как будто этого было мало, засбоил еще и Матвей Сафонов — а именно за счет голкипера во многом «быки» добывали результат. Но в последнем туре воспитанник грубо ошибся и пустил победный мяч прямо под рукой — сложив все факторы, у «Ахмата» есть шанс уехать из Краснодара минимум с ничьей.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.79.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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«Динамо» — «Оренбург»: прогноз на матч РПЛ 15 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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