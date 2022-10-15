«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 15 октября 2022 года
15 октября в матче 13-го тура РПЛ встретятся «Краснодар» и «Ахмат». Игра начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе «Краснодар», в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 16.25 мск. Главный арбитр встречи — Ян Бобровский.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Краснодара» можно за 2.10, это примерно 49% вероятности исхода. Успех «Ахмата» оценили в 3.60 (27%), ничью — в 3.70 (24%).
При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 3600 рублей.
Если считаете, что «Ахмат» не проиграет, оформите ставку за 1.79.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.53, Ф2(0) — за 2.60.
Аналитики считают, что матч получится результативным, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.75.
Вариант «обе забьют» тоже более предпочтителен и идет за 1.66.
Считаете, что игра получится грубой? Удаление в матче можно оформить за 3.20, пенальти — за 2.35.
Наиболее вероятный точный счет матча — 1:1 за 6.90.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ахмат»
Атака «Краснодара» попала в кризис — что «Ростов», что «Крылья» играли лучше в последних двух турах. В частности, нанесли больше ударов и оформили больше ожидаемых голов. Как будто этого было мало, засбоил еще и Матвей Сафонов — а именно за счет голкипера во многом «быки» добывали результат. Но в последнем туре воспитанник грубо ошибся и пустил победный мяч прямо под рукой — сложив все факторы, у «Ахмата» есть шанс уехать из Краснодара минимум с ничьей.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.79.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1