«Динамо» — «Оренбург»: прогноз на матч РПЛ 15 октября 2022 года
15 октября московское «Динамо» в 13-м туре РПЛ встретится с набравшим ход «Оренбургом». Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток арбитра Василия Казарцева прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — серьезные фавориты матча: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.00, что составляет примерно 50% вероятности. Успех «Оренбурга» предложен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за 3.90 (24%).
Ждете равную игру? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3900 рублей.
Команды уже встречались в этом сезоне в Кубке России: оренбуржцы отыгрались с 0:2 за последние 10 минут и выиграли в серии пенальти. Думаете, что в предстоящей встрече команда Марцела Лички снова не уступит? Этот рынок доступен за 1.86.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 7.00;
• победа «Динамо» 2:1 — за 8.10;
• успех хозяев 1:0 — за 8.40.
Команды выступают в РПЛ с похожей результативностью: москвичи забивают в среднем 1.5 гола за игру, оренбуржцы — 1.7. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.17.
Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 1.66, «обе забьют — нет» идет за 2.22.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Оренбург» 15 октября 2022 года
«Оренбург» набрал мощную форму: команда выиграла три последних матча в РПЛ и забила в них восемь мячей. Между победными встречами с «Нижним Новгородом» (2:0) и «Сочи» (4:1) оренбуржцы справились с «Динамо» в Кубке России (2:2 и 6:5 в серии пенальти). Коллектив Лички в хорошем состоянии и много забивает. Бело-голубые же окунулись в кризис: москвичи не побеждали в РПЛ с 3 сентября и проиграли в пяти из восьми последних игр во всех турнирах.
Рекомендуемая ставка: «Оренбург» не проиграет за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1