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Сегодня, 13:15

«Динамо» — «Оренбург»: прогноз на матч РПЛ 15 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Оренбург» 15 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Брайан Мансилья («Оренбург»).
Фото Global Look Press

15 октября московское «Динамо» в 13-м туре РПЛ встретится с набравшим ход «Оренбургом». Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток арбитра Василия Казарцева прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Оренбург

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — серьезные фавориты матча: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.00, что составляет примерно 50% вероятности. Успех «Оренбурга» предложен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за 3.90 (24%).

Ждете равную игру? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3900 рублей.

Команды уже встречались в этом сезоне в Кубке России: оренбуржцы отыгрались с 0:2 за последние 10 минут и выиграли в серии пенальти. Думаете, что в предстоящей встрече команда Марцела Лички снова не уступит? Этот рынок доступен за 1.86.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• победа «Динамо» 2:1 — за 8.10;

• успех хозяев 1:0 — за 8.40.

Команды выступают в РПЛ с похожей результативностью: москвичи забивают в среднем 1.5 гола за игру, оренбуржцы — 1.7. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.17.

Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 1.66, «обе забьют — нет» идет за 2.22.

Славиша Йоканович, &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» — «Оренбург»: Йокановичу светит пятый матч без побед

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Оренбург» 15 октября 2022 года

«Оренбург» набрал мощную форму: команда выиграла три последних матча в РПЛ и забила в них восемь мячей. Между победными встречами с «Нижним Новгородом» (2:0) и «Сочи» (4:1) оренбуржцы справились с «Динамо» в Кубке России (2:2 и 6:5 в серии пенальти). Коллектив Лички в хорошем состоянии и много забивает. Бело-голубые же окунулись в кризис: москвичи не побеждали в РПЛ с 3 сентября и проиграли в пяти из восьми последних игр во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «Оренбург» не проиграет за 1.86.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
0
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«Торпедо» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 15 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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