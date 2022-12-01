Коста-Рика — Германия: где смотреть матч чемпионата мира 1 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
1 декабря в последнем туре чемпионата решится судьба сборной Германии — немцам необходимо победить сборную Коста-Рики. Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — Стефани Фраппарт.
Букмекерская компания БЕТСИТИ совсем не верит в костариканцев. Поставить на их победу можно за гигантские 20.0, это всего 5% вероятности. Ничья доступна за 12.0 (6%), успех немцев оценили в 1.12 (89%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 12000 рублей.
Если считаете, что костариканцы сотворят сенсацию и не проиграют бундестим, оформите ставку за 7.50.
Улучшить коэффициент на Германию или повысить шансы Коста-Рики можно при помощи форы: Ф1(+2.5) доступна за 2.10, Ф2(-2.5) — за 1.82.
В матчах Коста-Рики на групповом этапе ни разу не было обмена голами, у немцев наоборот — в каждом матче забивали и пропускали. Поставить на «обе забьют» можно за 2.65, на обратный исход — за 1.49.
Если считаете, что у костариканцев нет шансов на гол, вариант «К1 не забьет» оценили в 1.55.
В матче островитян против топовой сборной на этом ЧМ уже случался разгром — испанцы вынесли их со счетом 0:7. Поэтому эксперты ждут результативную встречу, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.94.
Три наиболее вероятных точных счета:
• 4:0 в пользу Германии — за 4.40;
• 3:0 — за 5.70;
• 2:0 — за 6.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2