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Коста-Рика — Германия: где смотреть матч чемпионата мира 1 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Коста-Рика — Германия 1 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Скамейка запасных сборной Германии.
Фото Global Look Press

1 декабря в последнем туре чемпионата решится судьба сборной Германии — немцам необходимо победить сборную Коста-Рики. Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — Стефани Фраппарт.

Чемпионат мира. Группа E
01 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Коста-Рика
Германия

Букмекерская компания БЕТСИТИ совсем не верит в костариканцев. Поставить на их победу можно за гигантские 20.0, это всего 5% вероятности. Ничья доступна за 12.0 (6%), успех немцев оценили в 1.12 (89%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 12000 рублей.

Если считаете, что костариканцы сотворят сенсацию и не проиграют бундестим, оформите ставку за 7.50.

Улучшить коэффициент на Германию или повысить шансы Коста-Рики можно при помощи форы: Ф1(+2.5) доступна за 2.10, Ф2(-2.5) — за 1.82.

В матчах Коста-Рики на групповом этапе ни разу не было обмена голами, у немцев наоборот — в каждом матче забивали и пропускали. Поставить на «обе забьют» можно за 2.65, на обратный исход — за 1.49.

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Если считаете, что у костариканцев нет шансов на гол, вариант «К1 не забьет» оценили в 1.55.

В матче островитян против топовой сборной на этом ЧМ уже случался разгром — испанцы вынесли их со счетом 0:7. Поэтому эксперты ждут результативную встречу, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.94.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 4:0 в пользу Германии — за 4.40;

• 3:0 — за 5.70;

• 2:0 — за 6.10.

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Хорватия — Бельгия: где смотреть матч ЧМ 1 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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