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Хорватия — Бельгия: где смотреть матч ЧМ 1 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Хорватия — Бельгия 1 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Сборная Хорватии.
Фото Global Look Press

1 декабря пройдет предпоследний день группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Главный матч состоится в группе F, где Хорватия встретится с Бельгией на стадионе «Ахмед бин Али». Игра начнется в 18.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Группа F
01 дек, 18:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
Бельгия

Изначально фаворитом считалась Хорватия, но в день матча коэффициенты обвалились именно на Бельгию. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на победу команды Мартинеса за 2.55, что примерно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (26%), успех Хорватии — за 2.85 (35%).

При ставке в 1000 рублей на номинальных хозяев в случае их триумфа выплата составит 2850 рублей.

Вариант «Хорватия не проиграет» доступен за 1.58.

Будет ли матч результативным, как встреча хорватов с канадцами (4:1)? Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.85.

Обмен голами оценен котировкой 1.82, «обе забьют — нет» — 2.00.

В составе Бельгии гола ждут в первую очередь от Ромелу Лукаку (3.05), у Хорватии — от Андрея Крамарича (3.55).

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Можете также сделать ставку на количество ударов в створ тех или иных игроков обеих команд. Например, на то, что Модрич хотя бы раз направит мяч в створ, коэффициент — 2.00.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.20.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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