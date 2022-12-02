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Сегодня, 11:15

Гана — Уругвай: где смотреть матч чемпионата мира 2 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Гана — Уругвай 2 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Луис Суарез.
Фото Global Look Press

2 декабря в последнем матче группового этапа ЧМ сыграют сборные Ганы и Уругвая. Матч начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Джануб», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Группа H
02 дек, 18:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Гана
Уругвай

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит, что Уругвай способен на победу. Поставить на номинальных гостей можно за 1.75, это примерно 57% вероятности. Ничью оценили в 3.80 (26%), успех Ганы — в 5.20 (17%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае положительного результата выплата составит 3800 рублей.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.90, Ф2(0) — за 1.30.

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Гана не дает заскучать — в обеих играх при участии африканцев на групповом этапе проходил «верх» по голам и вариант «обе забьют». Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.04, на обмен голами — за 2.00.

Ганцы не забивали меньше двух на этом мундиале. ИТБ1 (1.5) оценили в 3.90.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:0 в пользу Уругвая — за 6.10;

• 1:1 — за 7.00;

• 2:0 — за 7.10.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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