3 октября в центральном матче дня Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Реалом». Встреча пройдет на стадионе им. Марадоны и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск», старт трансляции — в 21.45 мск. Главным арбитром назначен француз Клеман Тюрпен.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд абсолютно равные шансы на победу. Коэффициент — 2.66, вероятность этих двух исходов — по 37%. Ничья доступна за 3.66 (26%).

В пяти из шести последних матчей с участием «Наполи» было забито больше двух мячей: ТБ 2.5 предложен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.28.

Триумф «Реала» по ударам в створ можно взять за 2.08, «Наполи» — тоже за 2.08, а ничью — за 7.30.

Тотал больше 9.5 угловых оценен в 1.80, ТМ 9.5 — в 1.90.

Условие «обе забьют» доступно за 1.60, противоположное — за 2.35.

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