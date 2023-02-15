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Компания PARI компенсировала расходы «Шинника» из-за скандала в Турции

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Роман Шишков против Янсане Момо.
Фото ФК «Пари НН»

Ярославский «Шинник» сменил место базирования на сборах в Турции после конфликта с футбольным клубом «Минай». Титульный партнер «Шинника» букмекерская компания PARI поддержала команду и компенсировала ей расходы, которые возникли в результате сложившейся ситуации.

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Как заявил генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков, в руководстве клуба приняли решение о переезде, чтобы обезопасить футболистов от подобных инцидентов. При этом ярославцы сменили место дислокации по своей инициативе, однако спонсор взял вопрос компенсации средств на себя. Таким образом, команда сможет в спокойной обстановке продолжать тренировки.

Ранее стало известно, что в отеле Royal Seginus в Анталье между игроками ярославского «Шинника» и «Миная» (клуб из села Минай Ужгородского района Закарпатья) произошла драка.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Шинник
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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