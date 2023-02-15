15 февраля в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сразится с «Манчестер Сити». Встреча лидеров АПЛ состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток главного арбитра Энтони Тэйлора прозвучит в 22.30 по московскому времени. В России прямая трансляция игры будет недоступна.

Букмекерская компания PARI считает «Сити» фаворитом встречи. На победу команды Хосепа Гвардиолы можно поставить за 2.45, это приблизительно 41% вероятности исхода. Триумф «Арсенала» доступен за 3.00 (33%), ничья — за 3.55 (26%).

«Канониры» проиграли «горожанам» шесть последних матчей. Считаете, что они наконец прервут серию неудач? Вариант 1Х идет за 1.55.

В играх с участием «Сити» в среднем забивается 3.54 мяча, во встречах «Арсенала» — 3.04. На ТБ 2.5 гола в предстоящем матче котировка — 1.85, на ТМ 2.5 — 1.97.

Аналитики считают, что соперники обменяются забитыми мячами за 1.65, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.25.

Матч очень важен для обеих команд: «Сити» в случае победы по потерянным очкам приблизится к «Арсеналу» на расстояние трех баллов, а лондонцам успех поможет в теории оторваться на девять очков. Вряд ли кто-то станет рисковать с первых минут, поэтому в первом тайме вероятна ничья. Ее можно взять за 2.15, победу хозяев — за 3.60, гостей — за 2.95.

Шесть из десяти последних побед «Манчестера» над «Лондоном» состоялись с разницей в один или два мяча. На то, что в ближайшей встрече команда Гвардиолы выиграет 1:0, 2:1 и т. д., котировка — 2.75. В два или три мяча — 4.80.

Четыре наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — 7.00;

1:0 в пользу «Сити» — 9.00;

ничья 0:0 и 2:1 в пользу гостей — 9.50.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»

По сути, три очка в предстоящем матче нужны обеим командам, но «Арсенал» в большей степени устроит ничья. В таком случае команда Микеля Артеты сохранит действующий отрыв в три очка и игру в запасе — достаточно комфортное положение, чтобы добраться до чемпионства.

Вероятно, «канониры» начнут встречу осторожно и изберут контратакующую тактику, а игру будет вести «Сити». А мы все знаем, как здорово «горожане» умеют перемещать мяч в финальной трети поля на подступах к воротам соперника. Как всегда, активны будут фланги, откуда за счет дриблинга будут прорываться Марез и Грилиш/Фоден. А это значит, что у гостей будут неплохие шансы накапливать угловые.

В последних пяти матчах «Сити» подавал довольно много корнеров — в среднем 5.4 за 90 минут (в большинстве случаев — от шести до восьми). Вероятно, близкое к этому количество угловых гости выполнят и в ближайшей встрече.

Рекомендуемая ставка: «Манчестер Сити» подаст больше 4.5 углового за 1.70.

Кто и на что ставит?

Клиенты PARI уверены в победе подопечных Хосепа Гвардиолы — около 83% от всего объема ставок на исход встречи приходится на «Манчестер Сити». Для сравнения, на «канониров» сделано 12% и еще 5% приходится на равный счет.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 300 000 рублей на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.65. Игрок добавил этот вариант в экспресс из четырех футбольных событий с общим коэффициентом 4.62.