«Арсенал» — «Манчестер Сити»: угловые станут тайным оружием команды Гвардиолы
15 февраля в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сразится с «Манчестер Сити». Встреча лидеров АПЛ состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток главного арбитра Энтони Тэйлора прозвучит в 22.30 по московскому времени. В России прямая трансляция игры будет недоступна.
Букмекерская компания PARI считает «Сити» фаворитом встречи. На победу команды Хосепа Гвардиолы можно поставить за 2.45, это приблизительно 41% вероятности исхода. Триумф «Арсенала» доступен за 3.00 (33%), ничья — за 3.55 (26%).
«Канониры» проиграли «горожанам» шесть последних матчей. Считаете, что они наконец прервут серию неудач? Вариант 1Х идет за 1.55.
В играх с участием «Сити» в среднем забивается 3.54 мяча, во встречах «Арсенала» — 3.04. На ТБ 2.5 гола в предстоящем матче котировка — 1.85, на ТМ 2.5 — 1.97.
Аналитики считают, что соперники обменяются забитыми мячами за 1.65, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.25.
Матч очень важен для обеих команд: «Сити» в случае победы по потерянным очкам приблизится к «Арсеналу» на расстояние трех баллов, а лондонцам успех поможет в теории оторваться на девять очков. Вряд ли кто-то станет рисковать с первых минут, поэтому в первом тайме вероятна ничья. Ее можно взять за 2.15, победу хозяев — за 3.60, гостей — за 2.95.
Шесть из десяти последних побед «Манчестера» над «Лондоном» состоялись с разницей в один или два мяча. На то, что в ближайшей встрече команда Гвардиолы выиграет 1:0, 2:1 и т. д., котировка — 2.75. В два или три мяча — 4.80.
Четыре наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»
По сути, три очка в предстоящем матче нужны обеим командам, но «Арсенал» в большей степени устроит ничья. В таком случае команда Микеля Артеты сохранит действующий отрыв в три очка и игру в запасе — достаточно комфортное положение, чтобы добраться до чемпионства.
Вероятно, «канониры» начнут встречу осторожно и изберут контратакующую тактику, а игру будет вести «Сити». А мы все знаем, как здорово «горожане» умеют перемещать мяч в финальной трети поля на подступах к воротам соперника. Как всегда, активны будут фланги, откуда за счет дриблинга будут прорываться Марез и Грилиш/Фоден. А это значит, что у гостей будут неплохие шансы накапливать угловые.
В последних пяти матчах «Сити» подавал довольно много корнеров — в среднем 5.4 за 90 минут (в большинстве случаев — от шести до восьми). Вероятно, близкое к этому количество угловых гости выполнят и в ближайшей встрече.
Рекомендуемая ставка: «Манчестер Сити» подаст больше 4.5 углового за 1.70.
Кто и на что ставит?
Клиенты PARI уверены в победе подопечных Хосепа Гвардиолы — около 83% от всего объема ставок на исход встречи приходится на «Манчестер Сити». Для сравнения, на «канониров» сделано 12% и еще 5% приходится на равный счет.
Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 300 000 рублей на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.65. Игрок добавил этот вариант в экспресс из четырех футбольных событий с общим коэффициентом 4.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2