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Сегодня, 19:15

«Боруссия» Дортмунд — «Челси»: где смотреть матч Лиги чемпионов 15 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЛЧ «Боруссия» Дортмунд — «Челси» 15 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Себастьян Аллер.
Фото Global Look Press

15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится на арене «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.45 мск. Главным арбитром назначен испанец Хесус Хиль Мансано.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Челси

«Боруссия» — фаворит встречи, по мнению букмекеров. На победу немецкой команды выставлен коэффициент 2.40, вероятность такого исхода — 42%. Ничья доступна за 3.40 (27%), успех «Челси» — за 3.20 (31%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.

«Челси» не проигрывает уже четыре матча подряд. Если считаете, что синие не уступят в первом матче в Германии, возьмите вариант Х2 за 1.61.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.92.

Лондонцы обменялись голами с соперниками только в трех из десяти последних матчей. Вариант «обе забьют» оценен в 1.76, «обе забьют — нет» — в 2.06.

Пенальти в предстоящей встрече предложено оформить за 2.70, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.

Себастьян Алле — наиболее вероятный автор гола в составах обеих команд. На его результативный удар выставлен коэффициент — 2.40.

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Эксперты считают, что команды, скорее всего, сыграют вничью 1:1. Котировка — 6.40.

Уже сейчас можно поставить на проход того или иного клуба в 1/4 финала: успех «Боруссии» доступен за 2.40, «Челси» — за 1.62.

Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
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«Реал» — «Эльче»: прогноз на матч ла лиги 15 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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