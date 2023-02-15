«Боруссия» Дортмунд — «Челси»: где смотреть матч Лиги чемпионов 15 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится на арене «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.45 мск. Главным арбитром назначен испанец Хесус Хиль Мансано.
«Боруссия» — фаворит встречи, по мнению букмекеров. На победу немецкой команды выставлен коэффициент 2.40, вероятность такого исхода — 42%. Ничья доступна за 3.40 (27%), успех «Челси» — за 3.20 (31%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.
«Челси» не проигрывает уже четыре матча подряд. Если считаете, что синие не уступят в первом матче в Германии, возьмите вариант Х2 за 1.61.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.92.
Лондонцы обменялись голами с соперниками только в трех из десяти последних матчей. Вариант «обе забьют» оценен в 1.76, «обе забьют — нет» — в 2.06.
Пенальти в предстоящей встрече предложено оформить за 2.70, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.
Себастьян Алле — наиболее вероятный автор гола в составах обеих команд. На его результативный удар выставлен коэффициент — 2.40.
Эксперты считают, что команды, скорее всего, сыграют вничью 1:1. Котировка — 6.40.
Уже сейчас можно поставить на проход того или иного клуба в 1/4 финала: успех «Боруссии» доступен за 2.40, «Челси» — за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2