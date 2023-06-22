Карлос Алькарас — Иржи Легечка: прогноз на матч ATP Лондон 22 июня 2023 года
22 июня вторая ракетка мира Карлос Алькарас в Лондоне сыграет с №36 Иржи Легечкой. Матч второго круга между испанцем и чехом начнется не ранее 17.00 по московскому времени, в прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Прежде теннисисты ни разу друг с другом не играли.
Алькарас — очевидный фаворит встречи. Так считает букмекерская компания Olimpbet, в которой на победу испанца можно поставить за коэффициент 1.22. Вероятность такого исхода — примерно 81%. На успех Легечки выставлена котировка — 4.29 (19%).
Ставка в 1000 рублей на чеха в случае его триумфа принесет выплату в 4290 рублей, а чистая прибыль составит 3290 рублей.
Счет 2:0 по сетам в пользу испанца оценен в 1.67. Правда, в первом круге Карлос только в трех партиях одолел француза Риндеркнеха.
Тотал больше 21.5 гейм идет за 1.82, ТМ 21.5 — за 1.98. Либо присмотритесь к ТБ 19.5 за 1.41 или ТМ 19.5 за 2.78.
Победа Легечки хотя бы в одной партии доступна за 2.13. Верите, что чех навяжет борьбу экс-первой ракетке мира?
Либо возьмите Ф2(+4.5) за 1.62. Есть и более рискованный вариант — Ф2(+3.5) за 2.19.
Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Иржи Легечка
Алькарас столкнулся с серьезным сопротивлением в первом круге в лице Риндеркнеха. Француз играл очень агрессивно и практически безостановочно терзал Карлоса выходами к сетке: предпринял 76 попыток, из которых 39 оказались успешными. За счет такой тактики Артуру удалось максимально надолго удержаться в матче — он уступил лишь на решающем тай-брейке.
Легечка в стартовом раунде в двух сетах победил Давидовича-Фокина, но игрой на хав-корте как раз не впечатлил. Он не так часто выходил вперед (21 раз) и выиграл таким образом всего девять розыгрышей (43%). А ведь только эта тактика позволила бы ему зацепиться за испанца. Без нее он проиграет намного быстрее.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-3.5) гейма за 1.67.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9