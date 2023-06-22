22 июня вторая ракетка мира Карлос Алькарас в Лондоне сыграет с №36 Иржи Легечкой. Матч второго круга между испанцем и чехом начнется не ранее 17.00 по московскому времени, в прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Прежде теннисисты ни разу друг с другом не играли.

Алькарас — очевидный фаворит встречи. Так считает букмекерская компания Olimpbet, в которой на победу испанца можно поставить за коэффициент 1.22. Вероятность такого исхода — примерно 81%. На успех Легечки выставлена котировка — 4.29 (19%).

Ставка в 1000 рублей на чеха в случае его триумфа принесет выплату в 4290 рублей, а чистая прибыль составит 3290 рублей.

Счет 2:0 по сетам в пользу испанца оценен в 1.67. Правда, в первом круге Карлос только в трех партиях одолел француза Риндеркнеха.

Тотал больше 21.5 гейм идет за 1.82, ТМ 21.5 — за 1.98. Либо присмотритесь к ТБ 19.5 за 1.41 или ТМ 19.5 за 2.78.

Победа Легечки хотя бы в одной партии доступна за 2.13. Верите, что чех навяжет борьбу экс-первой ракетке мира?

Либо возьмите Ф2(+4.5) за 1.62. Есть и более рискованный вариант — Ф2(+3.5) за 2.19.

Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Иржи Легечка

Алькарас столкнулся с серьезным сопротивлением в первом круге в лице Риндеркнеха. Француз играл очень агрессивно и практически безостановочно терзал Карлоса выходами к сетке: предпринял 76 попыток, из которых 39 оказались успешными. За счет такой тактики Артуру удалось максимально надолго удержаться в матче — он уступил лишь на решающем тай-брейке.

Легечка в стартовом раунде в двух сетах победил Давидовича-Фокина, но игрой на хав-корте как раз не впечатлил. Он не так часто выходил вперед (21 раз) и выиграл таким образом всего девять розыгрышей (43%). А ведь только эта тактика позволила бы ему зацепиться за испанца. Без нее он проиграет намного быстрее.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-3.5) гейма за 1.67.

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