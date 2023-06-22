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Сегодня, 12:15

Винус Уильямс — Елена Остапенко: прогноз на матч WTA Бирмингем 22 июня 2023 года

Прогноз на матч WTA Бирмингем Винус Уильямс — Елена Остапенко 22 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Винус Уильямс.
Фото Getty Images

22 июня в английском Бирмингеме состоится интригующий матч в женском одиночном разряде — вернувшаяся в тур после 5-месячной паузы Винус Уильямс сыграет с Еленой Остапенко. Встреча американки и латвийки состоится во втором круге турнира и начнется не ранее 16.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Уильямс ведет в личном противостоянии со счетом 2:0.

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При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet не оставляют Винус почти никаких шансов на победу в предстоящем матче. Поставить на 43-летнюю теннисистку можно с коэффициентом 5.95, что приблизительно 11% вероятности исхода. Успех Остапенко доступен за значительно меньшие 1.12 (89%).

Ставка в 1000 рублей на Уильямс-старшую в случае ее неожиданной победы принесет выплату в 5950 рублей.

Счет 2:0 по сетам в пользу Остапенко открыт за 1.43. Если же верите в возрастную американку, возьмите выигрыш ею хотя бы одной партии за 2.70.

На триумф Елены с форой (-5.5) гейма котировка — 1.85. Обратная ставка на Винус с гандикапом (+5.5) идет за 1.92.

Тотал больше 19.5 гейма можете оформить за 1.93, ТМ 19.5 — за 1.84. Три последних матча с участием Уильямс и два с участием Остапенко завершились «верхом».

На шесть и более брейков в игре котировка — 1.72, на пять и менее — 2.00.

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Прогноз и ставка на матч Винус Уильямс — Елена Остапенко

Пять дней назад Уильямс отпраздновала 43-й день рождения, но такой почтенный для тенниса возраст не мешает ей продолжать карьеру. Правда, в последние годы американка играет крайне редко и почти не выигрывает — победа над Джорджи в первом круге Бирмингема стала для нее всего пятой с начала 2020 года. А два матча подряд Винус взяла в последний раз в августе 2019-го.

В силу возраста Уильямс уже тяжело справляется с физическими нагрузками и не успевает за большим количеством мячей. На прошлой неделе в Хертогенбосе ее переиграла даже 17-летняя швейцарка Наф, которая обладает не самым сильным ударом. Что уж говорить об Остапенко, которая лупит, как из пушки. Латвийка будет «убивать» соперницу выстрелами навылет и в розыгрышах, и особенно на приеме. Шансов оказать сопротивление у Винус нет никаких.

Рекомендуемая ставка: ТМ 19.5 за 1.84.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Винус Уильямс
Елена Остапенко
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Арина Соболенко — Вероника Кудерметова: прогноз на матч WTA Берлин 22 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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 19
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
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