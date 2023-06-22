Винус Уильямс — Елена Остапенко: прогноз на матч WTA Бирмингем 22 июня 2023 года
22 июня в английском Бирмингеме состоится интригующий матч в женском одиночном разряде — вернувшаяся в тур после 5-месячной паузы Винус Уильямс сыграет с Еленой Остапенко. Встреча американки и латвийки состоится во втором круге турнира и начнется не ранее 16.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Уильямс ведет в личном противостоянии со счетом 2:0.
При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet не оставляют Винус почти никаких шансов на победу в предстоящем матче. Поставить на 43-летнюю теннисистку можно с коэффициентом 5.95, что приблизительно 11% вероятности исхода. Успех Остапенко доступен за значительно меньшие 1.12 (89%).
Ставка в 1000 рублей на Уильямс-старшую в случае ее неожиданной победы принесет выплату в 5950 рублей.
Счет 2:0 по сетам в пользу Остапенко открыт за 1.43. Если же верите в возрастную американку, возьмите выигрыш ею хотя бы одной партии за 2.70.
На триумф Елены с форой (-5.5) гейма котировка — 1.85. Обратная ставка на Винус с гандикапом (+5.5) идет за 1.92.
Тотал больше 19.5 гейма можете оформить за 1.93, ТМ 19.5 — за 1.84. Три последних матча с участием Уильямс и два с участием Остапенко завершились «верхом».
На шесть и более брейков в игре котировка — 1.72, на пять и менее — 2.00.
Прогноз и ставка на матч Винус Уильямс — Елена Остапенко
Пять дней назад Уильямс отпраздновала 43-й день рождения, но такой почтенный для тенниса возраст не мешает ей продолжать карьеру. Правда, в последние годы американка играет крайне редко и почти не выигрывает — победа над Джорджи в первом круге Бирмингема стала для нее всего пятой с начала 2020 года. А два матча подряд Винус взяла в последний раз в августе 2019-го.
В силу возраста Уильямс уже тяжело справляется с физическими нагрузками и не успевает за большим количеством мячей. На прошлой неделе в Хертогенбосе ее переиграла даже 17-летняя швейцарка Наф, которая обладает не самым сильным ударом. Что уж говорить об Остапенко, которая лупит, как из пушки. Латвийка будет «убивать» соперницу выстрелами навылет и в розыгрышах, и особенно на приеме. Шансов оказать сопротивление у Винус нет никаких.
Рекомендуемая ставка: ТМ 19.5 за 1.84.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9