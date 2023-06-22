Арина Соболенко — Вероника Кудерметова: прогноз на матч WTA Берлин 22 июня 2023 года
22 июня в столице Германии состоится матч между представительницами России и Белоруссии — Вероника Кудерметова сыграет с Ариной Соболенко. Игра второго круга начнется не ранее 16.00 по московскому времени, на территории РФ она показана не будет. Счет личных встреч — 2:1 в пользу второй ракетки мира.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Соболенко фаворитом противостояния. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.35, что приблизительно 74% вероятности исхода. А успех Кудерметовой доступен за 3.19 (26%).
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Эксперты предполагают, что игра завершится победой Арины в двух сетах (на счет 2:0 котировка — 1.85), однако в прошлом году здесь же в Берлине сильнее оказалась Вероника. Ее выигрыш с форой (+4.5) гейма идет за 1.79.
Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.86, ТМ 21.5 — в 1.93.
Считаете, что Кудерметовой по силам взять у Соболенко хотя бы один сет? На такое условие коэффициент — 1.87.
На то, что в игре будет два сета, можно поставить за 1.48. На три — за 2.45.
Прогноз и ставка на матч Арина Соболенко — Вероника Кудерметова
Соболенко достаточно уверенно победила Веру Звонареву (6:3, 6:2) в первом круге, притом что для нее это был дебютный матч на траве в этом сезоне. Но следующая встреча должна сложиться для белоруски значительно тяжелее, ведь Кудерметова в принципе намного сильнее Звонаревой, а еще она показывает отличный теннис на этом покрытии — на прошлой неделе дошла до финала в Хертогенбосе, где уступила Александровой. В Берлине Вероника тоже выиграла один матч — у китаянки Жен (6:4, 6:2). А в 2022-м она уже имела успех на местных кортах в противостоянии с Соболенко (2:6, 7:5, 6:4) в первом круге.
Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой (+4.5) гейма за 1.79.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9