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Арина Соболенко — Вероника Кудерметова: прогноз на матч WTA Берлин 22 июня 2023 года

Прогноз на матч WTA Берлин Арина Соболенко — Вероника Кудерметова 22 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Вероника Кудерметова.
Фото Getty Images

22 июня в столице Германии состоится матч между представительницами России и Белоруссии — Вероника Кудерметова сыграет с Ариной Соболенко. Игра второго круга начнется не ранее 16.00 по московскому времени, на территории РФ она показана не будет. Счет личных встреч — 2:1 в пользу второй ракетки мира.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Соболенко фаворитом противостояния. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.35, что приблизительно 74% вероятности исхода. А успех Кудерметовой доступен за 3.19 (26%).

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Эксперты предполагают, что игра завершится победой Арины в двух сетах (на счет 2:0 котировка — 1.85), однако в прошлом году здесь же в Берлине сильнее оказалась Вероника. Ее выигрыш с форой (+4.5) гейма идет за 1.79.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.86, ТМ 21.5 — в 1.93.

Считаете, что Кудерметовой по силам взять у Соболенко хотя бы один сет? На такое условие коэффициент — 1.87.

На то, что в игре будет два сета, можно поставить за 1.48. На три — за 2.45.

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Прогноз и ставка на матч Арина Соболенко — Вероника Кудерметова

Соболенко достаточно уверенно победила Веру Звонареву (6:3, 6:2) в первом круге, притом что для нее это был дебютный матч на траве в этом сезоне. Но следующая встреча должна сложиться для белоруски значительно тяжелее, ведь Кудерметова в принципе намного сильнее Звонаревой, а еще она показывает отличный теннис на этом покрытии — на прошлой неделе дошла до финала в Хертогенбосе, где уступила Александровой. В Берлине Вероника тоже выиграла один матч — у китаянки Жен (6:4, 6:2). А в 2022-м она уже имела успех на местных кортах в противостоянии с Соболенко (2:6, 7:5, 6:4) в первом круге.

Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой (+4.5) гейма за 1.79.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Арина Соболенко
Вероника Кудерметова
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Франция — Италия: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 22 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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