Даниил Медведев — Роберто Баутиста: прогноз на матч ATP Галле 23 июня 2023 года
23 июня первая ракетка России Даниил Медведев поборется за выход в полуфинал турнира в немецком Галле. Его соперником на стадии 1/4 финала станет испанец Роберто Баутиста Агут. Игра начнется не ранее 16.00 по московскому времени, в России она в общем доступе показана не будет. В личном противостоянии счет 4:2 в пользу 23-го номера мирового рейтинга.
Тем не менее аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Медведева фаворитом предстоящей игры. На его победу выставлен коэффициент 1.30, что приблизительно 76% вероятности исхода. Успех Баутисты доступен за 3.50 (24%).
Ставка в 1000 рублей на испанца в случае его выигрыша принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.
Тотал больше 22.5 гейма предложен за 1.93, ТМ 22.5 — 1.87. В прошлом году в матче между теннисистами в Галле было разыграно 18 геймов.
Триумф Медведева с форой (-3.5) гейма оценен в 1.87, а победа Баутисты с гандикапом (+3.5) — за 1.93.
ИТБ1 (12.5) рассчитан за 1.60, ИТМ1 (12.5) — за 2.20. А вот индивидуальный тотал больше 10.5 гейма у испанца идет за 1.77, ИТМ2 (10.5) — за 1.93.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Роберто Баутиста
В прошлом году Медведев без проблем переиграл Баутисту в Галле, но сейчас ощущения, что Даниил готов повторить результат, нет. Если в первом круге россиянин легко прошел Хирона, то во втором в тяжелом трехсетовике обыграл совсем не травяного Джере. Медведев подал очень много двойных (семь) и был слаб на втором мяче (всего 47% выигранных розыгрышей).
Баутиста в двух партиях прошел Вавассори и Накасиму. Испанец победил за счет цепкости и классного движения, которые были присущи ему в лучшие годы. Такого энергичного и устойчивого соперника Медведеву без проблем пройти не удастся.
Рекомендуемая ставка: победа Баутисты с форой (+3.5) гейма за 1.93.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9