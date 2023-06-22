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22 июня, 23:15

Даниил Медведев — Роберто Баутиста: прогноз на матч ATP Галле 23 июня 2023 года

Прогноз на матч ATP Галле Даниил Медведев — Роберто Баутиста 23 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Getty Images

23 июня первая ракетка России Даниил Медведев поборется за выход в полуфинал турнира в немецком Галле. Его соперником на стадии 1/4 финала станет испанец Роберто Баутиста Агут. Игра начнется не ранее 16.00 по московскому времени, в России она в общем доступе показана не будет. В личном противостоянии счет 4:2 в пользу 23-го номера мирового рейтинга.

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Тем не менее аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Медведева фаворитом предстоящей игры. На его победу выставлен коэффициент 1.30, что приблизительно 76% вероятности исхода. Успех Баутисты доступен за 3.50 (24%).

Ставка в 1000 рублей на испанца в случае его выигрыша принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

Тотал больше 22.5 гейма предложен за 1.93, ТМ 22.5 — 1.87. В прошлом году в матче между теннисистами в Галле было разыграно 18 геймов.

Триумф Медведева с форой (-3.5) гейма оценен в 1.87, а победа Баутисты с гандикапом (+3.5) — за 1.93.

ИТБ1 (12.5) рассчитан за 1.60, ИТМ1 (12.5) — за 2.20. А вот индивидуальный тотал больше 10.5 гейма у испанца идет за 1.77, ИТМ2 (10.5) — за 1.93.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Роберто Баутиста

В прошлом году Медведев без проблем переиграл Баутисту в Галле, но сейчас ощущения, что Даниил готов повторить результат, нет. Если в первом круге россиянин легко прошел Хирона, то во втором в тяжелом трехсетовике обыграл совсем не травяного Джере. Медведев подал очень много двойных (семь) и был слаб на втором мяче (всего 47% выигранных розыгрышей).

Баутиста в двух партиях прошел Вавассори и Накасиму. Испанец победил за счет цепкости и классного движения, которые были присущи ему в лучшие годы. Такого энергичного и устойчивого соперника Медведеву без проблем пройти не удастся.

Рекомендуемая ставка: победа Баутисты с форой (+3.5) гейма за 1.93.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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Карлос Алькарас — Иржи Легечка: прогноз на матч ATP Лондон 22 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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