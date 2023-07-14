Карлос Алькарас — Даниил Медведев: прогноз на матч Уимблдона 14 июля 2023 года
14 июля первая ракетка России Даниил Медведев зарубится за выход в полуфинал Уимблдона с номером один мирового рейтинга — Карлосом Алькарасом из Испании. Игра начнется не ранее 17.30 по московскому времени. Легально в России турнир не показывают. Счет личных встреч между спортсменами ничейный — 1:1.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Алькарасу: взять триумф 20-летнего теннисиста можно за 1.39, это примерно 69% вероятности. Успех Медведева доступен за 3.11 (31%).
Единственная встреча соперников на турнирах «Большого шлема» состоялась как раз на Уимблдоне и завершилась в пользу 27-летнего россиянина (6:4, 6:1, 6:2). Ставка в 1000 рублей на Даниила при благоприятном исходе принесет 3110 рублей.
Правда, последнее очное свидание, прошедшее в финале Индиан-Уэллс-2023 на харде, принесло викторию первой ракетке мира (6:3, 6:2). Эксперты считают, что Карлос снова управится за три сета и зачехлит оппонента всухую (3:0) — это самый популярный результат поединка, а идет он за 2.70.
При этом на победу Медведева хотя бы в одной партии представлен коэффициент 1.39. На то, что Даня не заберет ни одного сета, дали 2.75.
Тотал больше 39.5 геймов оценен в 1.84, ТМ 39.5 — в 1.99.
Также предложен ряд ставок на выигрыш одного из спортсменов с форой:
• Ф1(-3.5) — за 1.78, Ф2(3.5) — за 2.07;
• Ф1(-4.5) — за 2.07, Ф2(4.5) — за 1.79.
Котировка на наличие тай-брейка — 1.47, на его отсутствие — 2.50.
Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Даниил Медведев
История очного противостояния не дает ответа на вопрос о фаворите: да, испанец всухую выиграл финал Индиан-Уэллс (2:0), который состоялся в марте 2023 года. Но именно россиянин победил в их единственной предыдущей встрече на «Больших шлемах» — а она прошла как раз на травяном «мэйджоре», во втором круге Уимблдона-2021 (3:0).
В двух матчах Алькараса на нынешнем турнире не обошлось без тай-брейка. Медведев же выдал пятисетовый триллер в четвертьфинале против Юбэнкса. Так что поединок Карлоса и Даниила на Центральном корте вряд ли получится коротким.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 40.5 геймов за 1.95.
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4
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5
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6
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8
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9
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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