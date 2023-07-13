«Железничар» — «Динамо» Минск: прогноз на матч Лиги конференций 13 июля 2023 года
13 июля минское «Динамо» в матче первого квалификационного раунда Лиги конференций отправится на выезд к «Железничару» из Боснии и Герцеговины. Игра пройдет в Сараево на стадионе «Грбавица». Стартовый свисток греческого судьи Евангелоса Манушоса прозвучит в 21.30 по московскому времени. В России легально не показывают эту встречу.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев чуть больше шансов добыть положительный результат в предстоящем матче: коэффициент на победу боснийцев — 2.29, что составляет около 42% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 3.01 (32%), ничья предложена за 3.31 (29%).
Считаете, что соперники не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном результате принесет 3310 рублей.
Букмекеры склоняются к тому, что у минчан чуть больше шансов квалифицироваться в следующий раунд: проход «Динамо» идет за 1.73, «Железничара» — за 2.06.
Также доступны рынки на триумф любой из команд с учетом форы:
• Ф1(0) дана за 1.66, Ф2(0) — за 2.16;
• Ф1(-1) идет за 3.61, Ф2(1) — за 1.26.
Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.68.
Ставка на обмен меткими выстрелами доступна за 1.92, обратный вариант оценен в 1.89.
Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «Железничар» — «Динамо» Минск
Шансы хозяев действительно выглядят сомнительными: они, в отличие от минчан, никогда в истории не выступали на групповом этапе еврокубков, а в текущем сезоне не провели ни одного официального матча. Сезон для «Железничара» стартует поединком с «Динамо», которое уже вовсю сражается за чемпионство в Белоруссии — после 14 туров лидирует вместе с «Неманом».
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.16.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -